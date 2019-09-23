تشريعية 2019 مدنين: وتيرة تصاعدية للنشاط الدعائي للقائمات في مدنين

Lundi 23 Septembre 2019



وات

- تعهد رئيس قائمة حركة النهضة بالدائرة الانتخابية بمدنين، عامر لعريض، في اجتماع جرى مساء الأحد، بجربة حومة السوق في اطار الحملة للانتخابات التشريعية 2019 بأن يكون مشروع انجاز كلية الطب بمدنين في الدورة النيابية الجديدة قائلا انها "لن تنتهي قبل فتح ابواب كلية الطب، التي ستكون تونسية ليبية وافريقية".كما وعد بمعالجة الملف البيئي بجربة وانجاز مشروع معالجة النفايات بكل الشروط والمواصفات الدولية على الارض، التي تم تخصيصها للمشروع، بين ولايتي مدنين وتطاوين ليكون مشروعا مشتركا.واشار لعريض الى متابعة نواب النهضة الحاليين لكل مشاريع الجهة معتبرا ان التشويه، الذي يتعرضون له والتشكيك في آدائهم يقوم على الكذب مضيفا "أن التقصير، وإن وجد فيتعلق بنقص التواصل".وجاء اجتماع حركة النهضة ضمن جملة من الانشطة نفذتها اليوم بسيدي مخلوف ومدنين وجربة بين اجتماعات وحملة اتصال مباشر.واتسم الاحد بانشطة اخرى لعدة قائمات ومنها "حركة الشباب نحن لها"، التي اطلقت رسميا حملتها بتركيز خيمتين بكل من مدنين وبن قردان واستغلت موعد السوق الاسبوعية للتواصل مع المواطنين وطرح برنامجها خاصة وان "عدم منح اعضاء القائمة في هذه الانتخابات امكانية التفرغ للحملة شكل عائقا أمام الموظفين لممارسة حملتهم في الشكل الطبيعي"، وفق رئيس القائمة، جمال بن حسن.واعتبر بن حسن ان هذه الانتخابات، التي تتيح الحظوظ والفرص ذاتها لكل المتنافسين في ظل عدم التفرغ وغياب التمويل وهو اشكال وضع عدة قائمات في وضعية حرجة وتعتمد فقط على الامكانيات الخاصة لاعضائها سواء عند التنقل او في الطباعة حسب رايه.ورغم هذه الصعوبات فان ثقة القائمة تبدو راسخة للترشح، وفق جمال لما يحمله وفريقه من تصورات واقعية، على حد قوله، يحوصلها في تفعيل المشاريع المعطلة بالجهة وفي مقدمتها السكة الحديدية والجسر بين اجيم والجرف وتركيز كلية للطب وتشغيل الشباب وايجاد الحل الجذري لمشكل النفايات بجربة ولمشكل معبر راس جدير وايجاد بدائل تنموية ببن قردان واعادة هيكلة قطاعي الفلاحة والسياحة.واطلقت القائمة الائتلافية "تونس اخرى"، بدورها، حملتها بمقهي سياسي بجربة ميدون مثل مناسبة تحدث فيها رئيس القائمة، سفيان الحاج دحمان، عن ضرورة إعطاء الجهة صلاحيات اكبر من خلال العمل، من موقع نائب بمجلس النواب مهمته تشريعية بالاساس، على تنقيح مجلة الجماعات المحلية في اتجاه اعطاء صلاحيات اكبر للجهات وللبلديات وضمان استقرارا اكثر لها الى جانب تنقيح مجلة الجباية وتنقيح صلاحيات الوالي واحداث مجالس جهوية منتخبة مع تسريع اجراء الانتخابات الجهوية بقانون انتخابي جديد ومنقح لان القانون الحالي سيعمل على "تواصل الازمة".واعتبر الحاج دحمان، ضمن برنامجه وتصوراته للجهة، انه من الضروري أن تكون الفلاحة ذات الأولوية بمزيد الاستثمار فيها وفي المجال البيئي مقترحا دعم بلديات جربة لحل مشكل النفايات ولمحطات التطهير وادخال المحمية الطبيعية التوي ببن قردان ضمن المسلك السياحي وحماية الشريط الساحلي بجربة وجرجيس والعناية بالصحة والتعليم وتفعيل مبدأ التمييز الايجابي في هذه القطاعات عبر إعادة فتح الانتدابات في هذه الجهات الى جانب احداث مركز طبي رياضي ووحدة اسعاف متنقلة.كما واصلت القائمة الائتلافية الجبهة بمدنين حملتها بخيمة دعائية في اطار تواصلها مع المواطنين والتعريف باعضاء قائمتها وبرنامجها، الذي يرتكز، وفق رئيسها، جمال مارس، على تصور واقعي يوظف ثروات الجهة وامكانياتها وتطوير قطاعات تعد نقاط ضعف بها مثل البنية التحتية والبيئة بالدفع نحو انجاز القنطرة بين جربة والجرف وحل مشكل النفايات بجربة واقتصاديا اعادة الاعتبار للفلاحة واحداث مرفا صيد بحسي الجربي واحداث مراكز تكوين متخصصة وحل مشكل المياه ببني خداش بتفجير المياه العميقة واستغلال الطاقات المتجددة والبديلة الى جانب توسيع ميناء الكتف ببن قردان وتفعيل مشروع المنطقة اللوجستية بها وحماية النساء العاملات وخطة ووطنية للتشغيل.وكثفت القائمة المستقلة الوفاء والاصلاح نشاطها بمدنين وسيدي مخلوف وعمرة من اجتماعات وخيمات دعائية شدد فيها رئيسها، فتحي امقيص، على ان اختيار القائمة شعار الرمانة لتفكيكها والحديث بصدق وصراحة دون بيع للاوهام منبها المواطن الى ضرورة تحمل مسؤوليته في هذه الانتخابات وان يتعض من الاحزاب، التي استعملته خزانا انتخابيا واستغلت ثقته.وقال ان قائمته تصنع الامل والحياة وتفتح عهدا جديدا للتنمية وتقطع مع التهميش.