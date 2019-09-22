تشريعية 2019 - المنستير: 19 مخالفة انتخابية خلال الثمانية أيام الأولى للحملة التشريعية بدائرة المنستير

Dimanche 22 Septembre 2019
وات - سجلت الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير خلال الثمانية أيام الأولى من الحملة الانتخابية التشريعية 2019 في دائرة المنستير 19 مخالفة انتخابية وفق ما أفادت به وات اليوم المكلفة بالشؤون القانونية في الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير سمية الجديدي.
وتتوزع هذه المخالفات الانتخابية حسب النوعية إلى 9 مخالفات متعلقة بالصفحات المدعومة على مواقع التواصل الاجتماعي، و6 مخالفات بشأن التعليق بدون تأشيرة، ومخالفة واحدة خاصة بالتعليق في غير المكان المخصص للتعليق، ومخالفة حول تعطيل قائمة مستقلة لعمل أعوان المراقبة الراجعين بالنظر إلى الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير، ومخالفة واحدة حول نشاط قائمة حزبية غير معلن عنه، ومخالفة ضد مجهول متعلقة بإزالة اللوحات المخصصة لتلصيق المعلقات الانتخابية بالعقبة بالمنستير حسب ذات المصدر.
وتتوزع هذه المخالفات الانتخابية حسب النوعية إلى 9 مخالفات متعلقة بالصفحات المدعومة على مواقع التواصل الاجتماعي، و6 مخالفات بشأن التعليق بدون تأشيرة، ومخالفة واحدة خاصة بالتعليق في غير المكان المخصص للتعليق، ومخالفة حول تعطيل قائمة مستقلة لعمل أعوان المراقبة الراجعين بالنظر إلى الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير، ومخالفة واحدة حول نشاط قائمة حزبية غير معلن عنه، ومخالفة ضد مجهول متعلقة بإزالة اللوحات المخصصة لتلصيق المعلقات الانتخابية بالعقبة بالمنستير حسب ذات المصدر.
En continu
- 17:24 قيس سعيد كما ولدته أمه..
- 00:05 وما بدلوا تبديلا....
- Hier 23:01 السعودية: الشرطة تقبض على الأب معذب الرضيعة
- Hier 22:58 هل يكون رضا لينين ''الكسندر دوغين'' تونس ؟
- Hier 22:50 قصة التوافق..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:45
|18:19
|15:40
|12:19
|06:07
|04:40
|
26°
|25°
|% 88
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|25°-25
|30°-23
|28°-21
|30°-21
|28°-21
Follow @babnet_Tunisie
(198 698) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(145 486) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(125 012) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(117 835) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 032) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(109 692) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 77 913) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 65 198) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 196) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 65 124) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 64 526) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 64 111) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 61 983) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 57 168) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 52 531) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 505) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 186) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 51 874) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 682) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 51 506) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
Par:sarramba (Tunisia )
Sur:رسالة مضمونة الوصول الى من يحاولون السطو على نجاح سعيّد