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تشريعية 2019 - المنستير: 19 مخالفة انتخابية خلال الثمانية أيام الأولى للحملة التشريعية بدائرة المنستير

Dimanche 22 Septembre 2019

Dimanche 22 Septembre 2019
وات - سجلت الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير خلال الثمانية أيام الأولى من الحملة الانتخابية التشريعية 2019 في دائرة المنستير 19 مخالفة انتخابية وفق ما أفادت به وات اليوم المكلفة بالشؤون القانونية في الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير سمية الجديدي.

وتتوزع هذه المخالفات الانتخابية حسب النوعية إلى 9 مخالفات متعلقة بالصفحات المدعومة على مواقع التواصل الاجتماعي، و6 مخالفات بشأن التعليق بدون تأشيرة، ومخالفة واحدة خاصة بالتعليق في غير المكان المخصص للتعليق، ومخالفة حول تعطيل قائمة مستقلة لعمل أعوان المراقبة الراجعين بالنظر إلى الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير، ومخالفة واحدة حول نشاط قائمة حزبية غير معلن عنه، ومخالفة ضد مجهول متعلقة بإزالة اللوحات المخصصة لتلصيق المعلقات الانتخابية بالعقبة بالمنستير حسب ذات المصدر.


  
  
     
  
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