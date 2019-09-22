رئيسة الجمعية التونسية لامراض وجراحة القلب: أمراض القلب والشرايين تتسبب في 30 بالمائة من الوفايات في تونس

Dimanche 22 Septembre 2019



وات

- تتسبب أمراض القلب والشرايين في 30 بالمائة من الوفايات المسجلة سنويا بتونس، ويمثل التدخين أحد أبرز العوامل المؤدية إلى الاصابة بهذه الأمراض وفق ما أفادت به اليوم الأحد رئيسة الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية ليلى عبيد الطريقي لوكالة تونس افريقيا للانباء.وأكدت عبيد الأخصائية في أمراض القلب والشرايين، خلال اليوم التحسيسي المنعقد بالحي الرياضي بالمنزه بمناسبة اليوم العالمي للقلب أن الإصابة بأمراض القلب والشرايين أصبحت تشمل فئة الشباب بين 25 و30 سنة، حيث تشهد تونس تنامي الذبحة الصدرية والجلطات القلبية لدى هذه الفئة وذلك بسبب التدخين و اتباع نمط غذائي غير سليم وعدم ممارسة الرياضة والنشاط البدني إلى جانب تلوث البيئة والمحيط.وأوضحت أن الجمعية نظمت هذه التظاهرة بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة ووزارتي الصحة وشؤون الشباب والرياضة وعدد من مكونات المجتمع المدني ذات الصلة وحرصت على جعلها مفتوحة للعموم من أطفال وكهول وشيوخ بهدف التوعية منذ الصغر بأساليب التوقي من أمراض القلب والشرايين لاسيما إزاء تفشي السمنة لدى الاطفال بسبب تغير نمط الحياة والعادات الغذائية.وأكدت أن الجمعية دأبت على تنظيم مثل هذه االانشطة التحسيسية منذ 4 سنوات وتواصل مجهوداتها في عدد من الجهات للتوعية بأمراض القلب والشرايين حيث تقام اليوم تظاهرة مماثلة في صفاقس واخرى يوم 29 سبتمبر بقابس.يشار إلى أنه تم بمناسبة هذه التظاهرة التي تتواصل على امتداد اليوم بحضور عدد من الاخصائيين في أمراض القلب والشرايين وخبراء من المنظمة العالمية للصحة وأخصائيين في الرياضة سيؤمنون أنشطة رياضية للعموم إلى جانب تدريب عدد من الاطفال حول كيفية اسعاف المصاب بالذبحة الصدرية، تنظيم أربع ورشات حول الغذاء السليم، ومضار التدخين ( رقم اخضر في الغرض 85355)، والرياضة والنشاط البدني، والتلوث البيئي وكيفية التوقي منه.