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رئيسة الجمعية التونسية لامراض وجراحة القلب: أمراض القلب والشرايين تتسبب في 30 بالمائة من الوفايات في تونس

Dimanche 22 Septembre 2019

Dimanche 22 Septembre 2019
وات - تتسبب أمراض القلب والشرايين في 30 بالمائة من الوفايات المسجلة سنويا بتونس، ويمثل التدخين أحد أبرز العوامل المؤدية إلى الاصابة بهذه الأمراض وفق ما أفادت به اليوم الأحد رئيسة الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية ليلى عبيد الطريقي لوكالة تونس افريقيا للانباء.

وأكدت عبيد الأخصائية في أمراض القلب والشرايين، خلال اليوم التحسيسي المنعقد بالحي الرياضي بالمنزه بمناسبة اليوم العالمي للقلب أن الإصابة بأمراض القلب والشرايين أصبحت تشمل فئة الشباب بين 25 و30 سنة، حيث تشهد تونس تنامي الذبحة الصدرية والجلطات القلبية لدى هذه الفئة وذلك بسبب التدخين و اتباع نمط غذائي غير سليم وعدم ممارسة الرياضة والنشاط البدني إلى جانب تلوث البيئة والمحيط.


وأوضحت أن الجمعية نظمت هذه التظاهرة بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة ووزارتي الصحة وشؤون الشباب والرياضة وعدد من مكونات المجتمع المدني ذات الصلة وحرصت على جعلها مفتوحة للعموم من أطفال وكهول وشيوخ بهدف التوعية منذ الصغر بأساليب التوقي من أمراض القلب والشرايين لاسيما إزاء تفشي السمنة لدى الاطفال بسبب تغير نمط الحياة والعادات الغذائية.
وأكدت أن الجمعية دأبت على تنظيم مثل هذه االانشطة التحسيسية منذ 4 سنوات وتواصل مجهوداتها في عدد من الجهات للتوعية بأمراض القلب والشرايين حيث تقام اليوم تظاهرة مماثلة في صفاقس واخرى يوم 29 سبتمبر بقابس.
يشار إلى أنه تم بمناسبة هذه التظاهرة التي تتواصل على امتداد اليوم بحضور عدد من الاخصائيين في أمراض القلب والشرايين وخبراء من المنظمة العالمية للصحة وأخصائيين في الرياضة سيؤمنون أنشطة رياضية للعموم إلى جانب تدريب عدد من الاطفال حول كيفية اسعاف المصاب بالذبحة الصدرية، تنظيم أربع ورشات حول الغذاء السليم، ومضار التدخين ( رقم اخضر في الغرض 85355)، والرياضة والنشاط البدني، والتلوث البيئي وكيفية التوقي منه.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 189565

MOUSALIM  (Tunisia)  |Dimanche 22 Septembre 2019 à 13h 23m |           
بصراحة من الضروري فضح هؤلاء الذين يظهرون على فضائياتنا ليعلنوا النفير العام في كل مناسبة والتجند ضد محاولات تغيير نمط عيش التونسيين المهدد بالاندثار .في حين أن كل الندوات الطبية مع اختلاف وتنوع اختصاصاتها تؤكد أن نمط عيش التونسيين هو السبب في انتشار كل الأمراض القاتلة فهو نمط عيش غير صحي تماما لا غذائيا ولا نفسيا ولا اجتماعيا ولا ثقافيا يعني نمط كارثي يستوجب التخلص منه اليوم قبل
الغد وكشف زيفه لكل المواطنين بكل جرأة مهما كانت نتائجها باهضة ومؤلمة حتى نتصدى لنزيف الأرواح المهدورة ظلما والذي لا يخدم في النهاية سوى المافيات المتعددة والمستثمرة في ترويج منتوجات قاتلة ومسرطنة تطال حتى مؤسسات الدولة ووزارة الفلاحة .لا ننسى أن اعلامنا مشارك في تفشي كل الأمراض وحتى الوفيات الناجمة عن أزمة قلبية أو دماغية أو تنفسية وغيرها .



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