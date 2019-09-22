تشريعية 2019-اريانة: قائمة ''امل تونس'' تتعهد بتعزيز الامن للحد من الجريمة والنهوض بقطاعي الشباب والرياضة

Dimanche 22 Septembre 2019



وات

- قالت رئيسة قائمة "امل تونس" الحزبية المترشحة للانتخابات التشريعية عن الدائرة الانتخابية اريانة الفة المرساوي انها ستعمل على تعزيز المنظومة الامنية بالجهة للحد من مظاهر الجريمة والانحراف لاسيما بمحيط المؤسسات التربوية والتجمعات ذات الكثافة السكنية العالية، الى جانب العمل على تطوير قطاعي الشباب والرياضة لان ذلك سيمنع تفشي الارهاب والتطرف الذي بات يهدد المجتمع التونسي "في غياب العناية بالشباب وانعدام المنشات الثقافية والرياضية".واضافت المرساوي انها لن "تتدخر جهدا لتكون مثالا للمراة البرلمانية التي تستمع لمشاغل المواطنين بمختلف المناطق وتنقل تطلعاتهم الى مجلس نواب الشعب لسن القوانين والتشريعات التي من شانها ان تغير حياة الناس الى الافضل وتحسن من المستوى المعيشي المتردي وخاصة تطوير اليات التاطير والتكوين والمساعدة للشباب والمراة وتمكين الفئات الهشة من الاندماج في المجتمع وتحسين ظروف العيش"، حسب تعبيرها.وكانت قائمة "امل تونس" الحزبية قد انطلقت في انشطتها الدعائية في اطار الحملة الانتخابية التشريعية بحي التضامن والمنيهلة واريانة المدينة من خلال الاتصال المباشر وتوزيع المطويات حيث تضمن برنامجها الانتخابي بالخصوص خلق ديناميكية جديدة للنهوض بقطاع الشباب والرياضة ودعم الجمعيات الرياضية في مختلف الاختصاصات وخاصة منها الموجهة لذوي الاحتياجات الخصوصية اعتبارا لدورها المحوري في الادماج الاجتماعي.كما يتضمن برنامج القائمة الانتخابي، وفق المرساوي، توجيه الاستثمارات للميادين التي تتلاءم وخصوصية جهة اريانة كمدينة منتجة للورود والزيوت الروحية والعطور، واحداث برنامج موحد لتهيئة الاحياء السكنية وفض اشكاليات النقل والاكتظاظ المروري ومقاومة البناء الفوضوي والحد من البطالة والفقر والامية لاسيما بالمناطق الشعبية.