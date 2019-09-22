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سليانة: انقطاع الطريق الوطنية رقم 18 الرابطة بين الكريب و السرس جراء فيضان وادي تاسة

Dimanche 22 Septembre 2019

Dimanche 22 Septembre 2019
وات - انقطعت الطريق الوطنية رقم 18 الرابطة بين معتمدتي الكريب من ولاية سليانة والسرس من ولاية الكاف جراء فيضان وادي تاسة عقب الأمطار المتساقطة أمس السبت بكميات هامة بولاية سليانة، وفق ما صرح به صباح اليوم الأحد مصدر من الحرس الوطني ل(وات).

وأضاف ذات المصدر أنه تم تحويل حركة المرور عبر الطريق الوطنية رقم 5 داعيا أصحاب السيارات والعربات والشاحنات إلى عدم المجازفة في عبور الجسور والقناطر وتوخي الحذر.


  
  
     
  
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