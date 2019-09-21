تشريعية 2019-القصرين: الهيئة الفرعية للإنتخابات تتلقى إعلاما بـ39 نشاطا دعائيا في اطار حملة الانتخابات التشريعية

Samedi 21 Septembre 2019



وات

- تلقت الهيئة الفرعية للإنتخابات بالقصرين، إعلاما بـ39 نشاطا دعائيا منذ الإثنين المنقضي الى غاية اليوم السبت، أي بعد يومين من إنطلاق الحملة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 6 أكتوبر المقبل.ووتتعلق أغلب هذه الأنشطة، وفق الوثيقة الصادرة صباح اليوم السبت عن الهيئة، لكل من القائمة الحزبية "المسؤولية الوطنية" بـ14 نشاطا، 5 أنشطة منها قامت بها خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 20 سبتمبر الجاري، وتمثلت في جولات دعائية بعدد من المناطق الريفية بالجهة، على غرار زلفان والقرين والنادي والبرك بمعتمدية العيون وبوزقام بمعتمدية القصرين الجنوبية، تلتها قائمة "التنمية والمواطنة" المستقلة، بـ11 نشاطا نفذت منهم 7 أنشطة، تمثلت في إتصال مباشر مع مواطني عدد من مناطق معتمديات سبيبة وجدليان وسبيطلة خلال الفترة الممتدة من 17 سبتمبر الجاري إلى غاية 20 من نفس الشهر.وتوزعت بقية الأنشطة، بين القائمة الحزبية "آفاق تونس"، بـ4 أنشطة، نفذت منهم نشاطا مساء أمس الجمعة تمثل في إجتماع شعبي وسط المدينة، وبين القائمة الإئتلافية "كلنا للوطن"، بـ3 أنشطة، نفذت منهم يوم أمس نشاطا في منطقة الكامور في معتمدية حاسي الفريد بالاتصال المباشر بالمواطنين، فيما قامت القائمة الإئتلافية "مواطنون ونشارك"، بنشاطين إثنين، الأول والمتمثل في إجتماع شعبي، نظمته يوم الخميس الفارط بمعتمدية حيدرة، اما الثاني، فستنفذه يوم غد الأحد بمعتمدية العيون وذلك بالاتصال المباشر مع المواطنين.في المقابل، نظمت القائمة المستقلة "شرفاء القصرين"، نشاطا وحيدا قامت به، يوم أمس الجمعة، بمنطقة هنشير الحاج سعد بالعيون، وكذلك القائمة المستقلة "الإمتياز" من خلال نشاط وحيد أيضا تمثل في موكب شعبي، نظمته يوم الإثنين المنقضي وسط مدينة فريانة، فضلا عن القائمة الحزبية "حركة الشعب"، التي من المنتظر أن تركز، يوم الأحد المقبل، خيمة دعائية بالقصرين المدينة.وبخصوص المخالفات المسجلة بالدائرة الإنتخابية القصرين منذ إنطلاق حملة الإنتخابات التشريعية يوم 14 سبتمبر الجاري إلى غاية اليوم السبت، أكدت عضوة الهيئة الفرعية، زهرة البوليفي في تصريح لـ(وات)، بأنه لم يتم خلال الفترة المذكورة تسجيل أية مخالفة، ملاحظة تصاعد نسق الحملة الانتخابية تدريجيا وذلك من حيث تعليق الصور والبيانات ومن حيث الأنشطة الدعائية بأغلب المعتمديات.يذكر أن عدد القائمات المترشحة للإنتخابات التشريعية لسنة 2019 بالدائرة الإنتخابية بالقصرين، يبلغ 66 قائمة، موزعة بين 30 قائمة مستقلة و26 حزبية و10 إئتلافية.وتتنافس هذه القائمات على 8 مقاعد صلب مجلس نواب الشعب.