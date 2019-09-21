تشريعية 2019- سيدي بوزيد: نشاط مكثف للقائمات الانتخابية بدائرة سيدي بوزيد الانتخابية

Samedi 21 Septembre 2019



وات

- كثّفت، اليوم السبت، القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية سيدي بوزيد، من أنشطتها وذلك تزامنا مع نهاية الاسبوع وانعقاد السوق الاسبوعية بمدينة سيدي بوزيد.وقد تجاوز عدد الانشطة التي تم التصريح بها لدى الهيئة الفرعية للانتخابات الـ20 نشاطا، تم تنظيم أغلبها بمدينة سيدي بوزيد حيث تراوحت بين توزيع البيانات الانتخابية والاتصال المباشر بالمواطنين.وفي هذا الاطار، قام أعضاء القائمة المستقلة "زيتونتنا"، بجولة في عدد من شوارع المدينة، تم خلالها التعريف بأعضائها وببرنامجها الانتخابي، وأكد رئيسها، الاسعد نجيب تليلي، في تصريح لـ(وات)، ان البرنامج يتبنى بالخصوص تقديم نظرة تشاركية لحل مختلف الصعوبات الموجودة بالولاية قصد النهوض بها.ونظمت قائمة "حزب أمل تونس"، حملة لتوزيع بياناتها الانتخابية والتعريف بها لدى المواطنين، حيث بين رئيسها صالح حسيني، أنه سيركز على تجهيز المنطقة الصناعية بالمرافق الاساسية واللازمة من الطاقة وحماية الثروة المائية وتهيئة المناطق السقوية واحداث وحدات نقل نموذجي للعاملات في القطاع الفلاحي وبعث وحدة طبية في اختصاص طب النساء والرضع وتفعيل الآليات الجهوية للتشغيل ودعم الشباب بالمشاريع واحداث المعهد العالي للدراسات التقنية في العلوم الفلاحية.وبدورها، نظمت القائمة الائتلافية "الجبهة"، حملة للاتصال المباشر بالمواطنين، حيث بيّن رئيسها، محمد زهير حمدي، أن تطوير البنية التحتية الاساسية بالجهة وخاصة الطرقات وتعميم التزود بالماء الصالح للشرب، هي من أهم ركائز برنامجه القائمة الانتخابي، وذلك الى جانب النهوض بالخدمات الصحية وتجهيزاتها والاسراع في انجاز المستشفى الجامعي.وتعهد ايضا، بإعادة هيكلة الاراضي الدولية الفلاحية بالجهة في اتجاه استغلالها في شكل مقاسم فلاحية، فضلاعن إحداث قطب للصناعات الغذائية بما يساهم في تحويل المنتوجات الفلاحية وتثمينها وتقريب الخدمات الادارية من المواطنين.من جهته، اختار رئيس القائمة الائتلافية "ائتلاف الكرامة"، أمين الميساوي بدوره الاتصال المباشر بالمواطنين بساحة البوعزيزي لشرح برنامجه الانتخابي، الذي تمحور حول استكمال المسار الثوري وتفعيل العدالة الانتقالية وتعزيز مكسب الحريات ومطالبة المستعمر باعتذار رسمي والتعويض على سنوات القتل والنهب والمطالبة بالتنمية للجهة في مختلف المجالات.ولفت كذلك، الى ضرورة إعادة الاعتبار لمدينة سيدي بوزيد والبحث عن سبل للقضاء على البطالة وحلحلة المشاريع المعطلة والعمل على ايجاد حلول عاجلة لعاملات الفلاحة وعمال الحضائر وفاقدي السند والارامل ومحدودي الدخل، علاوة على حل مشاكل صغار الفلاحين والتدخل لفض أزمة الجمعيات المائية والابار العشوائية ومراقبة اداء الحكومة داخل دائرة الولاية لدى السلط الجهوية والمحلية لمحاربة كل أشكال الفساد المالي والاداري.وواصلت القائمة المستقلة "هلموا لتونس" أيضا حملتها بالاتصال بالمواطنين لشرح برنامجها الانتخابي، الذي تركز، وفق ما أوضحه لـ(وات)، رئيسها خالد بن عمر عمري، على تدعيم سيادة الدولة وهيبتها وخلق ميثاق اجتماعي جديد يستجيب لطموحات كل فئات الشعب وارجاع الثقة للمواطن وبعث روح الامل فيه، الى جانب تدعيم الديمقراطية وحقوق الانسان والاعتماد على الشباب والمرأة وتشريكهم في إدارة الشأن العام.