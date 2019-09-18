Radio Babnet Tunisie On Air: Dhekra - Ya Layem  

النادي الافريقي يفوز وديا على نادي حمام الانف 3-1

Mercredi 18 Septembre 2019

Mercredi 18 Septembre 2019
وات - فاز النادي الافريقي على نادي حمام الانف 3-1 في المباراة الودية التي دارت اليوم الاربعاء بملعب الشاذلي زويتن .
وسجل اهداف النادي الافريقي زهير الذوادي (د22) وبلال الخفيفي (د44) وزكريا العبيدي (د90).
وجاء هدف نادي حمام الانف في الدقيقة 60 من ضربة جزاء بواسطة ربيع البوزيدي.


ويواجه النادي الافريقي في الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم فريق هلال الشابة بملعب المنزه دون حضور الجمهور وذلك يوم الثلاثاء 24 سبتمبر الجاري انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر.

  
  
     
  
cadre-fcd181046fee809980eb505f390545da-2019-09-18 19:13:41






0 de 0 commentaires pour l'article 189364



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 | 19 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:52 18:25 15:44 12:21 06:04 04:36
27°
 27° % 78 :الرطــوبة
تونــس 26°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
27°-2633°-2531°-2432°-2532°-25
  • Avoirs en devises
    18327,2

  • (18 sept)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,15573 DT        1$ =2,86048 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 sept)   959,8 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1568832005|189364 267|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires