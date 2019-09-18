النادي الافريقي يفوز وديا على نادي حمام الانف 3-1

Mercredi 18 Septembre 2019



وات

- فاز النادي الافريقي على نادي حمام الانف 3-1 في المباراة الودية التي دارت اليوم الاربعاء بملعب الشاذلي زويتن .وسجل اهداف النادي الافريقي زهير الذوادي (د22) وبلال الخفيفي (د44) وزكريا العبيدي (د90).وجاء هدف نادي حمام الانف في الدقيقة 60 من ضربة جزاء بواسطة ربيع البوزيدي.ويواجه النادي الافريقي في الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم فريق هلال الشابة بملعب المنزه دون حضور الجمهور وذلك يوم الثلاثاء 24 سبتمبر الجاري انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر.