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رئيس الجمهورية يستقبل عبد الكريم الزبيدي

Mercredi 18 Septembre 2019

Mercredi 18 Septembre 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر، يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019 بقصر قرطاج، عبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع الوطني.

وصرّح عبد الكريم الزبيدي وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, أن اللقاء مع رئيس الجمهورية تناول مستجدات الوضع الأمني والعسكري بالبلاد، إضافةً إلى استعراض جاهزية المؤسسة العسكرية استعدادا لبقية المحطات الانتخابية.


كما أفاد وزير الدفاع الوطني أن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة كلّفه بالقيام بزيارات تفقّد لمختلف المنشآت العسكرية المتواجدة بالمناطق الحدودية التونسية.

  
  
     
  
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