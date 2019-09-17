تشريعية 2019- أريانة: غياب شبه تام للانشطة الدعائية في رابع ايام الحملة الانتخابية

Mardi 17 Septembre 2019



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- تعرف الدائرة الانتخابية أريانة غياب شبه تام للانشطة الدعائية في رابع ايام الحملة الانتخابية التشريعية 2019 حيث لا تزال العديد من الاماكن شبه خالية من المعلقات والبيانات الى جانب اقتصار بعض القائمات المستقلة خاصة على توزيع المطويات بالشوارع والمقاهي في انتظار ان تكثف انشطتها في الايام القليلة القادمة مع الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية 2019 التي تتزامن وانطلاق الحملة الانتخابية التشريعية يوم 14 سبتمبر الجاري لتتواصل الى غاية يوم 04 اكتوبر القادم.فقد بادر انصار قائمة حركة النهضة الحزبية بتعليق البيان الانتخابي واسماء المترشحين بالاماكن المخصصة لها بمختلف المواقع على ان تبدا حملتها الانتخابية مباشرة إثر الانتهاء من عمليات فرز اصوات الناخبين والاعلان عن النتائج النهائية بالنسبة للانتخابات الرئاسية مثلما صرح بذلك رئيس القائمة الصحبي عتيق لمكتب (وات).في المقابل اختارت القائمة المستقلة "السنبلة" تكثيف نشاطها الدعائي منذ اليوم الاول لانطلاق الحملة الانتخابية التشريعية حيث نظمت خلال اليومين الفارطين قوافل دعائية في اتجاه معتمدية قلعة الاندلس /قنطرة بنزرت وبرج الحاج وبوحنش والحسيان وسيدي يونس وبرج يوسف والزاوية/ ومعتمدية سيدي ثابت /شرفش 21 و8و24 وسيدي ثابت المدينة والمباركة والمرازقة وحي الطبايب وجباس وبجاوة / ومعتمديتي المنيهلة والتضامن اين تم قام اعضاء القائمة برئاسة عبد اللطيف بوفايد بتوزيع المطويات والتواصل مع المواطنين للتعريف بالبرنامج الانتخابي.كما تولت قائمة "بني وطني" الحزبية برئاسة منى بن عثمان نصب خيمة دعائية بمنطقة المنزه الثامن وتوزيع المطويات فيما قام اعضاء قائمة "تيار المحبة" الحزبية برئاسة سليم حاجي بنصب خيمة دعائية بنهاية خط المترو الخفيف باريانة للتعريف بالبرنامج الانتخابي الى جانب قيام قائمة "تاج اريانة " المستقلة برئاسة زهير الدخلي بالتواصل مباشرة مع المواطنين وتوزيع المطويات بحي الصحة والباهي الادغم وشارع عبد الرحمان مامي بسكرة .س ف