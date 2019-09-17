رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح السنة الدراسية 2019 بمدرسة حي محمد علي بقرطاج

Mardi 17 Septembre 2019
باب نات - أشرف رئيس الجمهورية محمد الناصر يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 على افتتاح السنة الدراسية 2019-2020 بمدرسة حي محمد علي بقرطاج.
وطاف رئيس الجمهورية بمختلف أقسام المدرسة واستمع إلى مشاغل الإطار التربوي والإداري وعدد من الأولياء ومتساكني المنطقة.
وتوجّه رئيس الدولة، في كلمة ألقاها بالمناسبة، بتحيّة إكبار وتقدير للعائلة التربوية الموسعة في كافة ربوع الوطن، مثنيًا على دورها النبيل وإخلاصها وتفانيها في الإحاطة بالناشئة وتأطيرها والمساهمة في الارتقاء بالمدرسة التونسية إلى المستوى المأمول.
كما أكّد رئيس الجمهورية محمد الناصر على الدور الهام للأسرة ومسؤوليتها في النهوض بمهارات التلاميذ الأساسية وتوفير ممهّدات التفوّق والامتياز وتنمية الحسّ الوطني، مكبرًا تضحيات العائلات التونسية في سبيل تمكين أبنائها من كلّ أسباب التميّز، متمنيًّا للجميع التوفيق وسنة دراسية مكلّلة بالنجاح
وطاف رئيس الجمهورية بمختلف أقسام المدرسة واستمع إلى مشاغل الإطار التربوي والإداري وعدد من الأولياء ومتساكني المنطقة.
وتوجّه رئيس الدولة، في كلمة ألقاها بالمناسبة، بتحيّة إكبار وتقدير للعائلة التربوية الموسعة في كافة ربوع الوطن، مثنيًا على دورها النبيل وإخلاصها وتفانيها في الإحاطة بالناشئة وتأطيرها والمساهمة في الارتقاء بالمدرسة التونسية إلى المستوى المأمول.
كما أكّد رئيس الجمهورية محمد الناصر على الدور الهام للأسرة ومسؤوليتها في النهوض بمهارات التلاميذ الأساسية وتوفير ممهّدات التفوّق والامتياز وتنمية الحسّ الوطني، مكبرًا تضحيات العائلات التونسية في سبيل تمكين أبنائها من كلّ أسباب التميّز، متمنيًّا للجميع التوفيق وسنة دراسية مكلّلة بالنجاح
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Par:lazaro (Tunisia )
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