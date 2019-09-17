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بنزرت: القروي ومورو وسعيّد في صدارة النتائج الاولية بالدائرة الانتخابية بنزرت

Mardi 17 Septembre 2019

Mardi 17 Septembre 2019
وات - أسفرت النتائج الأولية لعملية عدّ وتجميع أصوات الناخبين الخاصة بالدائرة الانتخابية بنزرت، عن حصول المرشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ضمن الدور الأول، قيس سعيد ونبيل القروي وعبد الفتاح مورو عن المراتب الـ3 الأولى، وذلك وفق ما أعلنته الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالجهة.

وفي ما يلي النتائج بحسب عدد الأصوات بالنسبة لكافة المترشحين:
- منجي الرحوي 999 صوتا - محمد عبو 5767 صوتا - عبير موسي 7177 صوتا - نبيل القروي 45320 صوات - محمد لطفي المرايحي 6906 صوتا - مهدي جمعة 2656 صوتا - حمادي الجبالي 333 صوتا - حمة الهمامي 749 صوتا - محمد المنصف المرزوقي 2878 صوتا - عبد الكريم الزبيدي 9091 صوتا - محسن مرزوق 343 صوتا - محمد الصغير النوري 201 صوت - الهاشمي الحامدي 487 صوتا - عبد الفتاح مورو 19685 صوتا - عمر منصور 382 صوتا - يوسف الشاهد 8555 صوتا - قيس سعيد 31520 صوتا - إلياس الفخفاخ 327 صوتا - سليم الرياحي 202 صوتا - سلمى الومي 215 صوتا - سعيد علي مروان العايدي 478 صوتا - الصافي سعيد 6448 صوتا - ناجي جلول 366 صوتا - حاتم بولبيار 221 صوتا - عبيد البريكي 169 صوتا - سيف الدين مخلوف 7452 صوتا.


نتائج متعلقة بالدائرة: - عدد المسجلين: 324383 مسجلا - عدد المقترعين: 165027 مقترعا - عدد الأوراق الملغاة: 3919 ورقة - عدد الأوراق البيضاء: 1500 ورقة - عدد الاصوات المصرح بها: 158927 صوتا.

يشار الى أنه تم استكمال عمليّة العد والفرز مع حدود الساعة التاسعة صباحا من اليوم الثلاثاء.

  
  
     
  
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