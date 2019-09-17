اجتماع مغلق لمجلس هيئة الانتخابات للحسم في نتائج الرئاسية بعد دراسة التقارير المتعلقة بالإخلالات

Mardi 17 Septembre 2019
وات - يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صباح اليوم الثلاثاء بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة إجتماعا مغلقا لدراسة التقارير المتعلقة برصد الإخلالات خلال الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وفترة الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع، وفق عضو المجلس أنيس الجربوعي.
وتدرس الهيئة التقارير الواردة عليها من هيئة رصد التغطية الاعلامية في الصحف الورقية والالكترونية ومن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وتقارير مراقبة الحملة الراجعين بالنظر لهيئة الانتخابات، وذلك قبل إصدار النتائج الأولية للدور الأول من الانتخابات الرئاسية.
يذكر ان احتساب محاضر الفرز بلغت نسبة 89 بالمائة في الساعة الثانية من صباح اليوم الثلاثاء كما تصدر قيس سعيد الترتيب بنسبة 18.8 بالمائة من الاصوات ويليه في الترتيب المترشح نبيل القروي بنسبة 15.7 بالمائة ومن المنتظر عقد ندوة صحفية للاعلان عن النتائج الأولية منتصف نهار اليوم الثلاثاء.
وتدرس الهيئة التقارير الواردة عليها من هيئة رصد التغطية الاعلامية في الصحف الورقية والالكترونية ومن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وتقارير مراقبة الحملة الراجعين بالنظر لهيئة الانتخابات، وذلك قبل إصدار النتائج الأولية للدور الأول من الانتخابات الرئاسية.
يذكر ان احتساب محاضر الفرز بلغت نسبة 89 بالمائة في الساعة الثانية من صباح اليوم الثلاثاء كما تصدر قيس سعيد الترتيب بنسبة 18.8 بالمائة من الاصوات ويليه في الترتيب المترشح نبيل القروي بنسبة 15.7 بالمائة ومن المنتظر عقد ندوة صحفية للاعلان عن النتائج الأولية منتصف نهار اليوم الثلاثاء.
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Par:lazaro (Tunisia )
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