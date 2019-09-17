Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Fakkarouni  

اجتماع مغلق لمجلس هيئة الانتخابات للحسم في نتائج الرئاسية بعد دراسة التقارير المتعلقة بالإخلالات

Mardi 17 Septembre 2019

Mardi 17 Septembre 2019
وات - يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صباح اليوم الثلاثاء بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة إجتماعا مغلقا لدراسة التقارير المتعلقة برصد الإخلالات خلال الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وفترة الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع، وفق عضو المجلس أنيس الجربوعي.

وتدرس الهيئة التقارير الواردة عليها من هيئة رصد التغطية الاعلامية في الصحف الورقية والالكترونية ومن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وتقارير مراقبة الحملة الراجعين بالنظر لهيئة الانتخابات، وذلك قبل إصدار النتائج الأولية للدور الأول من الانتخابات الرئاسية.


يذكر ان احتساب محاضر الفرز بلغت نسبة 89 بالمائة في الساعة الثانية من صباح اليوم الثلاثاء كما تصدر قيس سعيد الترتيب بنسبة 18.8 بالمائة من الاصوات ويليه في الترتيب المترشح نبيل القروي بنسبة 15.7 بالمائة ومن المنتظر عقد ندوة صحفية للاعلان عن النتائج الأولية منتصف نهار اليوم الثلاثاء.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 189272

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 17 Septembre 2019 à 13h 02m |           
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رئيس الهيئة العليا نبيل بفون: هنالك مفاجأة في ترتيب المترشحين للانتخابات الرئاسية



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