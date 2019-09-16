دائرة القصرين: المرايحي في المرتبة الأولى بكل معتمديات ولاية القصرين باستثناء حاسي الفريد

Lundi 16 Septembre 2019



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- استكمل أعوان الهيئة الفرعية للإنتخابات بالقصرين، مساء اليوم الإثنين، عملية فرز أصوات الناخبين في كل معتمديات الولاية ال13.وقد أسفرت النتائج الأولية والجزئية بهذه الدائرة الانتخابية عن تصدر المترشح محمد لطفي المرايحي عن حزب الإتحاد الشعبي الجمهوري (أصيل معتمدية حيدرة بالجهة) المرتبة الأولى في كافة المعتمديات، بإستثناء معتمدية حاسي الفريد التي جاء فيها في المرتبة الثانية بعد المترشح عن حزب قلب تونس، نبيل القروي.عدد المسجلين 12395 عدد المقترعين 5747 عدد الأوراق الملغاة 122 عدد الأوراق البيضاء 61 مجموع الاصوات المصرح بها 5564 وتحصل المترشحون على الأصوات التالية : منجي الرحوي 42 صوتا محمد عبو 39 عبير موسي 44 نبيل القروي 873 محمد لطفي المرايحي 2843 مهدي جمعة 29 حمادي الجبالي 8 حمة الهمامي 18 محمد المنصف المرزوقي 100 عبد الكريم الزبيدي 213 محسن مرزوق 17 محمد الصغير النوري 17 محمد صغير النوري 09 الهاشمي الحامدي 73 عبد الفتاح مورو 478 عمر منصور 17 يوسف الشاهد 309 قيس سعيد 177 الياس الفخفاخ 06 سليم الرياحي 12 سلمى اللومي 10 سعيد العايدي 06 الصافي سعيد 127 ناجي جلول 15 حاتم بولبيار 13 عبيد البريكي 7 سيف الدين مخلوف 79عدد المسجلين 12222 عدد المقترعين 4820 عدد الأوراق الملغاة 150 عدد الأوراق البيضاء 41 مجموع الاصوات المصرح بها 4619 وتحصل المترشحون على الأصوات التالية : منجي الرحوي 32 صوتا محمد عبو 124 عبير موسي 21 نبيل القروي 1131 محمد لطفي المرايحي844 مهدي جمعة18 حمادي الجبالي21 حمة الهمامي 16 محمد المنصف المرزوقي 109 عبد الكريم الزبيدي277 محسن مرزوق 16 محمد الصغير النوري 16 الهاشمي الحامدي 77 عبد الفتاح مورو 1036 عمر منصور 25 يوسف الشاهد 498 قيس سعيد 135 الياس الفخفاخ 09 سليم الرياحي14 سلمى اللومي 07 سعيد العايدي 04 الصافي سعيد 107 ناجي جلول 16 حاتم بولبيار 07 عبيد البريكي 11 سيف الدين مخلوف 48عدد المسجلين 28402 عدد المقترعين 8613 عدد الأوراق الملغاة 231 عدد الأوراق البيضاء 73 مجموع الأصوات المصرح بها : 8309 وتحصل المترشحون على الأصوات التالية : منجي الرحوي 57 صوتا محمد عبو 42 عبير موسي 139 نبيل القروي 2399 محمد لطفي المرايحي 2432 مهدي جمعة 119 حمادي الجبالي 17 حمة الهمامي 57 محمد المنصف المرزوقي 122 عبد الكريم الزبيدي 204 محسن مرزوق 25 محمد الصغير النوري 12 الهاشمي الحامدي 75 عبد الفتاح مورو 1139 عمر منصور 30 يوسف الشاهد 513 قيس سعيد 523 الياس فخفاخ 11 سليم الرياحي 15 سلمى اللومي 11 سعيد العايدي 17 الصافي سعيد 131 ناجي جلول 20 حاتم بولبيار 12 عبيد البريكي 21 سيف الدين مخلوف 166عدد المسجلين 29571 عدد المقترعين 11269 عدد الأوراق الملغاة 254 عدد الأوراق البيضاء 83 مجموع الاصوات المصرح بها 10892 وتحصل المترشحون على الأصوات التالية : منجي الرحوي 54 صوتا محمد عبو 81 عبير موسي 76 نبيل 1509 محمد لطفي المرايحي 5903 مهدي جمعة 63 حمادي الجبالي 35 حمة الهمامي 31 محمد المنصف المرزوقي 259 عبد الكريم الزبيدي 159 محسن مرزوق 19 محمد صغير النوري 22 الهاشمي الحامدي 143 عبد الفتاح مورو 1221 عمر منصور 49 يوسف الشاهد 413 قيس سعيد 378 الياس الفخفاخ 20 سليم الرياحي 29 سلمى اللومي11 سعيد العايدي 11 الصافي سعيد 201 ناجي جلول 20 حاتم بولبيار 17 عبيد البريكي 32 سيف الدين مخلوف 136عدد المسجلين 9013 عدد المقترعين 3339 عدد الأوراق الملغاة 134 عدد الأوراق البيضاء 29 مجموع الأصوات المصرح بها 3175 وتحصل المترشحون على الأصوات التالية : منجي الرحوي 17 صوتا محمد عبو 13 عبير موسي 58 نبيل القروي 978 محمد لطفي المرايحي 1299 مهدي جمعة 16 حمادي الجبالي 04 حمة الهمامي 08 محمد المنصف المرزوقي 58 عبد الكريم الزبيدي 70 محسن مرزوق 10 محمد الصغير النوري 04 الهاشمي الحامدي 46 عبد الفتاح مورو 322 عمر منصور 20 يوسف الشاهد 78 قيس سعيد 92 الياس الفخفاخ 03 سليم الرياحي 08 سلمى اللومي 04 سعيد العايدي 03 الصافي سعيد 28 ناجي جلول 12 حاتم بولبيار 06 عبيد البريكي 05 سيف الدين مخلوف 13القصرين الشمالية / عدد المسجلين 45771 عدد المقترعين 23129 عدد الأوراق الملغاة 430 عدد الأوراق البيضاء 148 عدد الاصوات المصرح بها 22551 وتحصل المترشحون على الأصوات التالية: منجي الرحوي 131 صوتا محمد عبو 202 عبير موسي 249 نبيل القروي 2130 محمد لطفي المرايحي 14441 مهدي جمعة 123 حمادي الجبالي 25 حمة الهمامي 111 محمد المنصف المرزوقي 303 عبد الكريم الزبيدي 637 محسن مرزوق 27 محمد الصغير النوري 16 الهاشمي الحامدي 120 عبد الفتاح مورو 1560 عمر منصور 58 يوسف الشاهد 666 قيس سعيد 853 الياس الفخفاخ 12 سليم الرياحي 47 سلمى اللومي 13 سعيد العايدي 31 الصافي سعيد 411 ناجي جلول 39 حاتم بولبيار 10 عبيد البريكي 66 سيف الدين مخلوف 271عدد المسجلين 12586 عدد المقترعين 4055 عدد الأوراق الملغاة 103 عدد الأوراق البيضاء 73 مجموع الاصوات المصرح بها 3911 وتحصل المترشحون على الأصوات التالية: منجي الرحوي 73 صوتا محمد عبو 47 عبير موسي 34 نبيل 1132 محمد لطفي المرايحي 1482 مهدي جمعة 24 حمادي الجبالي 4 حمة الهمامي 14 محمد المنصف المرزوقي 61 عبد الكريم الزبيدي 107 محسن مرزوق 16 محمد صغير النوري 14 الهاشمي الحامدي 47 عبد الفتاح مورو 273 عمر منصور 19 يوسف الشاهد 207 قيس سعيد 184 الياس الفخفاخ 7 سليم الرياحي 9 سلمى اللومي 3 سعيد العايدي 6 الصافي سعيد 79 ناجي جلول 9 حاتم بولبيار 7 عبيد البريكي 10 سيف الدين مخلوف 43ماجل بلعباس / عدد المسجلين 16164 عدد المقترعين 5931 عدد الأوراق الملغاة 129 عدد الأوراق البيضاء 39 عدد الاصوات المصرح بها 5763 وتحصل المترشحون على الأصوات التالية : منجي الرحوي 36 صوتا محمد عبو 166 عبير موسي 263 نبيل القروي 809 محمد لطفي المرايحي 1071 مهدي جمعة 28 حمادي الجبالي 14 حمة الهمامي 85 محمد المنصف المرزوقي 140 عبد الكريم الزبيدي 366 محسن مرزوق 28 محمد الصغير النوري 10 الهاشمي الحامدي 68 عبد الفتاح مورو 815 عمر منصور 20 يوسف الشاهد 445 قيس سعيد 656 الياس الفخفاخ 07 سليم الرياحي 13 سلمى الومي 18 سعيد العايدي 10 الصافي سعيد 588 ناجي جلول 19 حاتم بولبيار 09 عبيد البريكي 13 سيف الدين مخلوف 66 ل.