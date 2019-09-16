صفاقس 2: نبيل القروي وقيس سعيّد وعبد الفتاح مورو في طليعة الفائزين بالنتائج الأولية بمعتمدية عقارب

Lundi 16 Septembre 2019



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- أحرز كل من المرشح عن حزب قلب تونس نبيل القروي والمرشح المستقل قيس سعيّد ومرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو المراتب الثلاثة الأولى ضمن النتائج الأولية لعملية عد وتجميع أصوات الناخبين الخاصة بمعتمدية عقارب /-الدائرة الانتخابية صفاقس 2 وقد بلغ عدد الأصوات المصرح بها في هذه المعتمدية 15361 صوتا من مجموع 26436 ناخبا مرسما بالسجل الانتخابي.وفيما يلي النتائج كاملة بحسب الترتيب التفاضلي من حيث عدد الأصوات المتحصل عليها:نبيل القروي 3202 قيس سعيد 2805 عبد الفتاح مورو 2358 سيف الدين مخلوف 1484 يوسف الشاهد 1197 عبد الكريم الزبيدي 859 الصافي سعيد 793 عبير موسي 584 لطفي المرايحي 370 منصف المرزوقي 304 محمد عبو 278 مهدي جمعة 107 محمد الهاشمي الحامدي 77 حمة الهمامي 65 حمادي الجبالي 49 المنجي الرحوي 48 إلياس الفخفاخ 43 محسن مرزوق 42 عمر منصور 40 سلمى اللومي 36 الناجي جلول 27 محمد الصغير النوري 26 سعيد العايدي 25 سليم الرياحي 23 حاتم بولبيار 18 عبيد البريكي 16