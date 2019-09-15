رابطة ابطال افريقيا - النجم الساحلي يعقد مهمته في التاهل بتعثره امام اشانتي كوتوكو بهدفين نظيفين

Dimanche 15 Septembre 2019
وات - انقاد النجم الساحلي الى الهزيمة امام اشانتي كوتوكو الغاني بهدفين نظيفين في المباراة التي دارت بينهما يوم الاحد في كوماسي في اطار ذهاب الدور التمهيدي الثاني لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.
وسجل الهدفين اوغستين اوكراه في الدقيقتين 3 و55.
وستقام مقابلة الاياب بعد اسبوعين بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.
وسجل الهدفين اوغستين اوكراه في الدقيقتين 3 و55.
وستقام مقابلة الاياب بعد اسبوعين بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.
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Par:karimyousef (France )
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