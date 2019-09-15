رابطة ابطال افريقيا - الترجي الرياضي يعود بتعادل ايجابي من نجامينا امام اليكت سبور التشادي

Dimanche 15 Septembre 2019



وات

- تعادل الترجي الرياضي حامل لقب النخستين الاخيرتين مع مضيفه اليكت سبور التشادي 1-1 في المباراة التي اقيمت بينهما يوم الاحد بالعاصمة نجامينا لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.وبادر الترجي الرياضي بافتتاح التسجيل عن طريق فادي بن شوق في الدقيقة 68 قبل ان يدرك اليكت سبور التعادل بواسطة بوخيت في الدقيقة 74.ونجح حارس مرمى الترجي الرياضي رامي الجريدي في التصدي لركلة جزاء للفريق التشادي في الدقيقة 79.وستقام مقابلة الاياب بعد اسبوعين بالملعب الاولمبي برادس.