مدنين: الزبيدي يقول انه سيعمل على استرجاع هيبة الدولة باحترام القانون واحترام المواطن

Vendredi 13 Septembre 2019



وات

- قال المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها عبد الكريم الزبيدي في اجتماع له امس الخميس بمدينة مدنين في اطار حملته الانتخابية ان برنامجه الانتخابي يرتكز على نقاط ذات اولية في مقدمتها استرجاع قوة الدولة والتصدي للارهاب والجريمة المنظمة ومقاومة الفساد واسترجاع قوة القضاء.واضاف الزبيدي انه سيعمل على استرجاع هيبة الدولة باحترام القانون واحترام المواطن واستعادة المصعد الاجتماعي كاداة رئيسية لتكوين الموارد البشرية ولتمكين الكفاءات من الوصول الى درجات عالية في الدراسة.واعتبر ان الشاب لم يجد مكانا له في السياسات المتعاقبة، لذلك فانه سيوليه في حال فوزه في الانتخابات، مكانة وعناية خاصة في مجالات التعليم والثقافة والتشغيل وغيرها حتى يكون جاهزا لياخذ المشعل ويتقلد المسؤوليات، وقال ان "دولة لا تفكر في شبابها ليس لها مستقبل".وركز على انه من الضروري ايلاء اهمية للجهات الداخلية، وان تاخذ حظها في التنمية ومنها ولاية مدنين، مشيرا الى اهمية ايلاء الملف الليبي الاهتمام اللازم على اعتبار ان "تونس امتداد لليبيا وليبيا امتداد لتونس وامن الواحدة يرتبط بامن الاخرى"، موضحا ان "تواصل مثل هذا الوضع بليبيا يؤثر على تونس امنيا واقتصاديا خاصة وان تونس اول شريك اقتصادي لليبيا".