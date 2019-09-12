المرزوقي الى دوار هيشر والاعتداء على ملاحظة انا يقظ

Jeudi 12 Septembre 2019



وات

- ادى المرشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عن حراك تونس الإرادة،محمد المنصف المرزوقي عشية اليوم زيارة ميدانية الى معتمدية دوار هيشر اين التقى المواطنين والتجار بالسوق اليومي حي خالد بن الوليد واستمع الى مشاغلهم.وقد القى المرزوقي بخيمة دعائية انتصبت بمدخل المنطقة كلمة وجيزة تطرق فيها عن معاناة الاحياء الشعبية المتاخمة للعاصمة على غرار دوار هيشر والتي تغرق في التهميش معتيرا انه" من المترشحين القلائل" الذي زار المنطقة واغلب الاحياء الشعبية وشارك اهاليها همومهم على حد تعبيره.وقال انه اعد خلال فترة حكمه السابقة برنامجا خاصا بالنهوض بالاحياء الشعبية لكن تمت محاربته واقصائه وانه متمسك بذلك وحريص على الارتقاء بمستوى عيش متساكنيها هذا مع استكمال المؤسسات الدستورية وتعزيز السلطة المحلية وتسريع ارساء المجالس الجهوية والاقليمية وتنفيذ بقية نقاط برنامجه الانتخابي التي اعتبرها قادرة على جعل تونس اكثر استقرارا.وقد شهد اجتماع المرشح المرزوقي فوضى اثر مغادرته اذ تم الاعتداء من احد تنصاره على ملاحظة انا يقظ وافتكاك هاتفها الجوال اثناء قيامها يتوثيق ملابسات واسباب هذه الفوضى حسب ما عاينته مؤفدة وات.