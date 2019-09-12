منسق حملة نبيل القروي في بنزرت ''حملتنا الإنتخابية لم تعتمد على استعطاف الناخبين بقدر الإستماع إلى مشاغلهم''

Jeudi 12 Septembre 2019
وات - قال أسامة الخليفي، منسّق حملة المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها، نبيل القروي، اليوم الخميس في تصريح إعلامي بمناسبة زيارة فريق حملة القروي لجهة بنزرت "إن الحملة الإنتخابية لم تعتمد على استعطاف الناخبين بشان ما يمر به المترشح، بل على مواصلة نهج الإستماع إلى مشاغل المواطنين".
واعتبر أن القروي "يعدّ معتقلا وسجينا سياسيا بامتياز"، قائلا "إن رفاقه مُصرّون بقوّة وعزم على رفع التحدي ومواصلة القيام بالحملة الإنتخابية، مثلما أراد مرشحهم".
وأضاف أن من صلاحيات رئيس الجمهورية، وفق ما جاء في برنامج المترشح، "وضع الإستراتيجيات التي تخدم مصالح الشعب ومقاومة الفقر وغلاء المعيشة".
يُذكر أن فريق حملة نبيل القروي كانوا نظموا مقهى سياسيا وسط مدينة بنزرت، إلى جانب القيام بزيارات ميدانية إلى عدد من مناطق الجهة.
واعتبر أن القروي "يعدّ معتقلا وسجينا سياسيا بامتياز"، قائلا "إن رفاقه مُصرّون بقوّة وعزم على رفع التحدي ومواصلة القيام بالحملة الإنتخابية، مثلما أراد مرشحهم".
وأضاف أن من صلاحيات رئيس الجمهورية، وفق ما جاء في برنامج المترشح، "وضع الإستراتيجيات التي تخدم مصالح الشعب ومقاومة الفقر وغلاء المعيشة".
يُذكر أن فريق حملة نبيل القروي كانوا نظموا مقهى سياسيا وسط مدينة بنزرت، إلى جانب القيام بزيارات ميدانية إلى عدد من مناطق الجهة.
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Par:tuttifrutti (Singapore )
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