رئاسية 2019: الغاء اجتماع شعبي لمترشح بالتضامن واستغلال الحركية بالاسواق لتكثيف الدعاية بدائرة اريانة

Dimanche 08 Septembre 2019



وات

- تمّ إلغاء اجتماع شعبي كان مقرّرا، اليوم الاحد، للمترشح المستقل للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، محمد الصغير النوري، بحيّ التضامن من ولاية اريانة وذلك رغم استعداد الاهالي لملاقاته في إحدى الفضاءات الخاصة، والتّحاور معه حول برنامجه الانتخابي وفق ما عاينته مراسلة "وات" بالجهة.وتبدو أجواء الدّعاية الانتخابية لأنصار المرشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها (15 سبتمبر 2019)، في يومها السادس بدائرة اريانة عادية بوجود الخيمات الدعائية وعمليات توزيع البيانات الانتخابية بالاحياء السكنية والفضاءات التجارية مع التركيز على الاسواق التي تعرف حركية لافتة نهاية الاسبوع.وكان المترشح الياس الفخفاخ، (التّكتل) اختار زيارة السوق البلدي باريانة اين التقى بالمواطنين والتجار ليشرح برنامجه الانتخابي ويقدم تصوراته كرئيس جمهورية محتمل.ومثله سارع انصار المترشح محمد عبو (التيار الديمقراطي) الى الاتصال المباشر بالمواطنين وتوزيع المحامل الدعائية وكذلك أنصار كل من المترشح عبد الفتاح مورو (النهضة) ويوسف الشاهد (تحيا تونس) بنفس السوق.أمّا أنصار المترشح حمة الهمامي (ائتلاف الجبهة) فقاموا بالدعاية لمرشحهم عبر توزيع البيانات والتواصل مباشرة مع المواطنين في منازلهم بمنطقة سكرة وتحديدا بمفترق دار فضّال وحديقة الهادي نويرة مع مواصلة الدعاية عبر الخيمات الانتخابية التي تم نصبها بكل من سيدي عمر وحي الغزالة برواد وقبالة المدرسة الابتدائية بسيدي ثابت.وتنتشر في الاثناء ظاهرة المقاهي السياسية التي يعتمدها المترشحون وانصارهم للتواصل المباشر مع المواطنين حيث يلتقي، اليوم الاحد، عبد الفتاح مورو انصاره بكل من المنيهلة ورواد في مثل هذه الفضاءات بينما تلتقي عبير موسي انصارها باحد المقاهي بحي النصر فيما يتم تنظيم لقاءات مباشرة بساحة سلا وسط مدينة اريانة في محاولة للتحسيس والتعريف بالبرامج الانتخابية للمترشحين .