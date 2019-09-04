مجلس الأعمال التونسي الافريقي ينظم بعثة صحية الى غينيا من 4 الى 8 سبتمبر 2019

Mercredi 04 Septembre 2019



وات

- أعلن مركز الاعمال التونسي الافريقي، الاربعاء، ان بعثة تضم 15 طبييا تشكل قافلة صحية ستزور العاصمة الغينية كوناكري من 4 الى 8 سبتمبر 2019 .واوضح المركز ، في بلاغ له، ان هذه البعثة تهدف الى دعم التعاون في القطاع الصحي بين تونس و كوناكري ودفع تبادل الخبرات في المجال الطبي وشبه الطبي على المستوى الافريقي.وتضم القافلة عدة اختصاصات على غرار حراجة الأذن والانف والحنجرة وجراحة المسالك البولية وجراحة العيون و الحراجة وطب القلب وطب النساء والتوليد الى جانب شركات الاجلاء الطبي و شركات بيع المعدات الصيدلية .وستفتح ، على هامش البعثة ، اول مصحة خاصة تقام عبر شراكة تونسية - غنية وتحمل اسم "المركز الغيني التونسي للتميز و التأهيل " كما ستنتظم عدة لقاءات عالية المستوى .