مجلس الأعمال التونسي الافريقي ينظم بعثة صحية الى غينيا من 4 الى 8 سبتمبر 2019

Mercredi 04 Septembre 2019
وات - أعلن مركز الاعمال التونسي الافريقي، الاربعاء، ان بعثة تضم 15 طبييا تشكل قافلة صحية ستزور العاصمة الغينية كوناكري من 4 الى 8 سبتمبر 2019 .
واوضح المركز ، في بلاغ له، ان هذه البعثة تهدف الى دعم التعاون في القطاع الصحي بين تونس و كوناكري ودفع تبادل الخبرات في المجال الطبي وشبه الطبي على المستوى الافريقي.
وتضم القافلة عدة اختصاصات على غرار حراجة الأذن والانف والحنجرة وجراحة المسالك البولية وجراحة العيون و الحراجة وطب القلب وطب النساء والتوليد الى جانب شركات الاجلاء الطبي و شركات بيع المعدات الصيدلية .
وستفتح ، على هامش البعثة ، اول مصحة خاصة تقام عبر شراكة تونسية - غنية وتحمل اسم "المركز الغيني التونسي للتميز و التأهيل " كما ستنتظم عدة لقاءات عالية المستوى .
واوضح المركز ، في بلاغ له، ان هذه البعثة تهدف الى دعم التعاون في القطاع الصحي بين تونس و كوناكري ودفع تبادل الخبرات في المجال الطبي وشبه الطبي على المستوى الافريقي.
وتضم القافلة عدة اختصاصات على غرار حراجة الأذن والانف والحنجرة وجراحة المسالك البولية وجراحة العيون و الحراجة وطب القلب وطب النساء والتوليد الى جانب شركات الاجلاء الطبي و شركات بيع المعدات الصيدلية .
وستفتح ، على هامش البعثة ، اول مصحة خاصة تقام عبر شراكة تونسية - غنية وتحمل اسم "المركز الغيني التونسي للتميز و التأهيل " كما ستنتظم عدة لقاءات عالية المستوى .
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Par:Hassen (Tunisia )
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