كاس الاتحاد الافريقي / التونسي محرز المالكي لادارة مباراة شبيبة القبائل/حوريا كوناكري

Dimanche 01 Septembre 2019
وات - اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) الحكم التونسي محرز المالكي لإدارة مباراة ذهاب الدور 16 لكأس الكنفدرالية الإفريقية التي ستجمع شبيبة القبائل الجزائري بنظيره حوريا كوناكري الغيني يوم 14 سبتمبر بملعب 5 جويلية في الجزائر العاصمة.
وسيساعد المالكي كل من فوزي الجريدي ومحمد باكير اما الحكم الرابع فهو هيثم قيراط .
ر- م ف
وسيساعد المالكي كل من فوزي الجريدي ومحمد باكير اما الحكم الرابع فهو هيثم قيراط .
ر- م ف
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Par:essoltan (France )
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