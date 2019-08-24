كاس العالم للكرة الطائرة لاقل من 19 سنة- هزيمة المنتخب التونسي امام الصين

Samedi 24 Août 2019
وات - انهى المنتخب التونسي للكرة الطائرة الدور الاول من بطولة العالم اقل من 19 سنة في المركز الخامس من مجموعته الاولى بعد هزيمته اليوم امام منتخب الصين تايبي (3 -صفر).
وسيخوض المقابلات الترتيبية من 17 الى 20 ويذكر ان مقابلات الدور الاول من كاس العالم لاقل من 19 سنة تختتم يوم غد الاحد.
وتتاهل المنتخبات الاربعة الاولى في نهاية الدور الاول من كل مجموعة الى الدور المقبل من التصفيات فيما تلعب المنتخبات الخامسة في ترتيب مجموعاتها مقابلات ترتيبية من 17 الى 20.
وسيخوض المقابلات الترتيبية من 17 الى 20 ويذكر ان مقابلات الدور الاول من كاس العالم لاقل من 19 سنة تختتم يوم غد الاحد.
وتتاهل المنتخبات الاربعة الاولى في نهاية الدور الاول من كل مجموعة الى الدور المقبل من التصفيات فيما تلعب المنتخبات الخامسة في ترتيب مجموعاتها مقابلات ترتيبية من 17 الى 20.
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