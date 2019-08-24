كاس رابطة ابطال افريقيا - النجم الساحلي الى الدور المقبل

Samedi 24 Août 2019
وات - تاهل النجم الرياضي الساحلي الى الدور المقبل من تصفيات كاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم بعد فوزه اليوم في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير على نادي حافيا كوناكري الغيني بنتيجة 7-1 في اياب الدور التمهيدي للمسابقة وسجل الجزائري كريم العريبي رباعية للنجم الساحلي فيما جاءت بقية الاهداف عن طريق فراس بلعربي في مناسبتين 51د من ضربة جزاء ود62 ومرتضى بن وناس الذي افتتح التسجيل في د38 من ضربة جزاء.
واحرز اللاعب جون موستي د53 الهدف الوحيد لحافيا كوناكري .
وسيلاقي النجم الساحلي في الدور المقبل من مسابقة رابطة ابطال افريقيا المتاهل من فريقي كانو بيلارس النيجيري او اشانتي كوتوكو الغاني اللذين يتباريان غدا في اكرا ايابا .
وكان الفريق النيجيري فاز ذهابا 3-2 .
وسيخوض النجم الساحلي مباراة الذهاب من الدور المقبل خارج سوسة فيما تقام مباراة الاياب في سوسة.
واحرز اللاعب جون موستي د53 الهدف الوحيد لحافيا كوناكري .
وسيلاقي النجم الساحلي في الدور المقبل من مسابقة رابطة ابطال افريقيا المتاهل من فريقي كانو بيلارس النيجيري او اشانتي كوتوكو الغاني اللذين يتباريان غدا في اكرا ايابا .
وكان الفريق النيجيري فاز ذهابا 3-2 .
وسيخوض النجم الساحلي مباراة الذهاب من الدور المقبل خارج سوسة فيما تقام مباراة الاياب في سوسة.
En continu
- 10:46 بدأت الغربلة ،،،
- Hier 22:20 لم نخش بن علي و لن نخشى الشاهد و من والاه...
- Hier 20:31 بيان حزب قلب تونس حول ايقاف نبيل القروي
- Hier 20:10 جريمة قتل بشعة تهز ولاية بن عروس..
- Hier 18:42 رئيس الجمهورية يلتقي بوزير الخارجية
- Hier 17:33 يوسف الشاهد يزور جزيرة قرقنة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:33
|19:01
|16:04
|12:29
|05:43
|04:11
|
27°
|26°
|% 74
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|26°-24
|34°-26
|36°-27
|36°-28
|37°-26
Follow @babnet_Tunisie
( 89 742) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 87 480) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 77 865) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 135) كلات بعضها ..
( 67 022) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 55 906) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 55 570) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 927) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 250) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 584) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 182) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 621) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 46 091) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 45 528) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 193) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 43 913) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 43 082) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 42 520) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 42 412) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 41 229) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
Par:Ridha_E (France )
Sur: سامي الفهري: بعد ماحدث لنبيل القروي قد أعود إلى السجن