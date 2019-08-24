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كاس رابطة ابطال افريقيا - النجم الساحلي الى الدور المقبل

Samedi 24 Août 2019

Samedi 24 Août 2019
وات - تاهل النجم الرياضي الساحلي الى الدور المقبل من تصفيات كاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم بعد فوزه اليوم في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير على نادي حافيا كوناكري الغيني بنتيجة 7-1 في اياب الدور التمهيدي للمسابقة وسجل الجزائري كريم العريبي رباعية للنجم الساحلي فيما جاءت بقية الاهداف عن طريق فراس بلعربي في مناسبتين 51د من ضربة جزاء ود62 ومرتضى بن وناس الذي افتتح التسجيل في د38 من ضربة جزاء.
واحرز اللاعب جون موستي د53 الهدف الوحيد لحافيا كوناكري .

وسيلاقي النجم الساحلي في الدور المقبل من مسابقة رابطة ابطال افريقيا المتاهل من فريقي كانو بيلارس النيجيري او اشانتي كوتوكو الغاني اللذين يتباريان غدا في اكرا ايابا .

وكان الفريق النيجيري فاز ذهابا 3-2 .
وسيخوض النجم الساحلي مباراة الذهاب من الدور المقبل خارج سوسة فيما تقام مباراة الاياب في سوسة.

  
  
     
  
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