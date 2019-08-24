المهرجان الدولي للشطرنج بصفاقس في نهاية شهر اوت الجاري

Samedi 24 Août 2019
وات - تستضيف صفاقس من 29 الى 31 اوت الجاري فعاليات المهرجان الدولي للشطرنج بالمركب الشبابي بصفاقس، بمشاركة 12 دولة وهي تونس والمغرب وفرنسا وايطاليا والسنغال والكامرون والجزائر وليبيا ومالي والمانيا والكوت ديفوار ومصر و يشتمل برنامج المهرجان على عدة فقرات تنشيطية اضافة للمسابقات الرسمية ومسابقة الصورة وندوة حول حول فوائد لعبة الشطرنج وقدرة اللعبة على مواجهة الالعاب الالكترونية.
وقال رئيس لجنة تنظيم المهرجان بلقاسم الخماري ان الجمعية اتخذت كافة التدابير من أجل إنجاح هذه التظاهرة على جميع المستويات .
وقال رئيس لجنة تنظيم المهرجان بلقاسم الخماري ان الجمعية اتخذت كافة التدابير من أجل إنجاح هذه التظاهرة على جميع المستويات .
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Par:Ridha_E (France )
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