مؤسسة التلفزة التونسية تنقل مباريات الجولة الأولى للرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم

Vendredi 23 Août 2019



وات

- اعلنت مؤسسة التلفزة التونسية في بلاغ اليوم الجمعة انها ستشرع في بث مباريات الرابطة الوطنية الاولى لكرة القدم بعد ايجاد صيغة اتفاق مع الجامعة التونسية للعبة لنقل منافسات الجولة الاولى للبطولة بداية من غد االسبت مع مواصلة التفاوض بخصوص تفاصيل العقد الجديد.وستتولى التلفزة التونسية تامين النقل المباشر لمباراتي النادي الافريقي والملعب التونسي المقررة غدا السبت بملعب المنزه (دون حضور الجمهور) انطلاقا من الساعة 16 و30د والاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي التي ستدور يوم الاحد بملعب بن جنات بالمنستير في نفس التوقيت (س16 و30).ويذكر ان العقد الذي يربط بين مؤسسة التلفزة التونسية والجامعة التونسية لكرة القدم قد انتهى مع نهاية الموسم الفارط، مما حتم الدخول في مفاوضات جديدة مع الجامعة من اجل الحصول على حقوق بث منافسات المواسم الثلاث القادمة للبطولة الوطنية (2019-2020 و 2020-2021 و2021-2022).