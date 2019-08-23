Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Maw3ood  

مؤسسة التلفزة التونسية تنقل مباريات الجولة الأولى للرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم

Vendredi 23 Août 2019

Vendredi 23 Août 2019
وات - اعلنت مؤسسة التلفزة التونسية في بلاغ اليوم الجمعة انها ستشرع في بث مباريات الرابطة الوطنية الاولى لكرة القدم بعد ايجاد صيغة اتفاق مع الجامعة التونسية للعبة لنقل منافسات الجولة الاولى للبطولة بداية من غد االسبت مع مواصلة التفاوض بخصوص تفاصيل العقد الجديد.

وستتولى التلفزة التونسية تامين النقل المباشر لمباراتي النادي الافريقي والملعب التونسي المقررة غدا السبت بملعب المنزه (دون حضور الجمهور) انطلاقا من الساعة 16 و30د والاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي التي ستدور يوم الاحد بملعب بن جنات بالمنستير في نفس التوقيت (س16 و30).


ويذكر ان العقد الذي يربط بين مؤسسة التلفزة التونسية والجامعة التونسية لكرة القدم قد انتهى مع نهاية الموسم الفارط، مما حتم الدخول في مفاوضات جديدة مع الجامعة من اجل الحصول على حقوق بث منافسات المواسم الثلاث القادمة للبطولة الوطنية (2019-2020 و 2020-2021 و2021-2022).

  
  
     
  
cadre-185903e4223714189cef78978542f8ee-2019-08-23 21:02:16






0 de 0 commentaires pour l'article 187850



Présidentielles 2019
En continu

الجمعة 23 أوت 2019 | 22 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:35 19:03 16:05 12:29 05:43 04:09
27°
 27° % 65 :الرطــوبة
تونــس 24°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
27°-2434°-2434°-2537°-2637°-27
  • Avoirs en devises
    17490,4

  • (23 août)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,18221 DT        1$ =2,86576 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 août)   516,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1566592756|187850 422|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires