سليانة: عدد من الأطباء ينفذون وقفة مساندة لزميلهم إثر إيقافه على خلفية شبه خطأ طبي

Jeudi 22 Août 2019



وات

- نفّذ، اليوم الخميس، عدد من الأطباء الوافدين من عدة ولايات من الجمهورية، وقفة مساندة أمام مقر المحكمة الابتدائية بولاية سليانة لزميلهم، أخصائي في طب النساء والتوليد بالكاف، على خلفيّة إيقافه بتاريخ 28 جوان الفارط بشبهة خطأ طبي، وفق ما ذكره رئيس نقابة أطباء القطاع الخاص بالقصرين، راشد الحمزاوي.وأكد ذات المصدر، في تصريح لصحفيّة (وات) بالجهة، تمسك النقابة باستقلالية القضاء وبالمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون، معربا عن استغرابه من تمسك النيابة العامة بإيقاف الطبيب رغم توفر جميع الضمانات المطلوبة في القضية، وطالب بإطلاق سراحه وفق ما يسمح به القانون.يشار إلى أنه تم إيقاف الطبيب المختص في طب النساء والتوليد بالكاف في 28 جوان الفارط، على إثر وفاة مريضة أصيلة ولاية سليانة يوم 27 جوان خلال خضوعها لعملية إجهاض.