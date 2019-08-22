كسرى : إلغاء عرض دليلة مفتاحي لرفضها تقديمه في الهواء الطلق (مدير المهرجان)

Jeudi 22 Août 2019
وات - قررت هيئة مهرجان التين بكسرى في دورته 29 مساء الاربعاء إلغاء العرض الفرجوي للفنانة دليلة المفتاحي "عروسة البازار" وذلك اثر رفضها تقديم العرض في الهواء الطلق وفق ما صرح به صباح اليوم الخميس مدير مهرجان التين الإيميّم عاشوري لمراسلة (وات) بالجهة.
وأكد ذات المصدر في سياق متصل أن الفنانة أصرت على القيام بالعرض في فضاء مغلق رغم المحاولات العديدة لاقناعها بأن تغيير مكان العرض سيحرم آلاف الجماهير من متابعة العرض باعتبار أن الفضاء المغلق سيقتصر على عدد قليل من الجماهير .
واضاف عاشوري ان ما اقدمت عليه الهيئة هو احترام لجمهور وفي و احترام ايضا لمهرجان دأب منذ 29 سنة على تقديم سهرات بالمكان نفسه.
من جهتها، أوضحت الفنانة دليلىة المفتاحي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة انها رفضت تقديم العرض نظرا لعدم توفر الظروف الملائمة للركح واضافت انها اقترحت تغيير مكان العرض ليصبح داخل دار الثقافة الا ان هيئة المهرجان رفضت لعدم اتساعه لعدد كبير من الجماهير.
جدير بالذكر أن فعاليات مهرجان التين بكسرى في دورته 29 انطلق يوم 20 أوت ليتواصل الى غاية 26 أوت ويتضمن البرنامج عدة عروض متنوعة تراوح بين الموسيقى والمسرح وغيرها من الفنون.
وأكد ذات المصدر في سياق متصل أن الفنانة أصرت على القيام بالعرض في فضاء مغلق رغم المحاولات العديدة لاقناعها بأن تغيير مكان العرض سيحرم آلاف الجماهير من متابعة العرض باعتبار أن الفضاء المغلق سيقتصر على عدد قليل من الجماهير .
واضاف عاشوري ان ما اقدمت عليه الهيئة هو احترام لجمهور وفي و احترام ايضا لمهرجان دأب منذ 29 سنة على تقديم سهرات بالمكان نفسه.
من جهتها، أوضحت الفنانة دليلىة المفتاحي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة انها رفضت تقديم العرض نظرا لعدم توفر الظروف الملائمة للركح واضافت انها اقترحت تغيير مكان العرض ليصبح داخل دار الثقافة الا ان هيئة المهرجان رفضت لعدم اتساعه لعدد كبير من الجماهير.
جدير بالذكر أن فعاليات مهرجان التين بكسرى في دورته 29 انطلق يوم 20 أوت ليتواصل الى غاية 26 أوت ويتضمن البرنامج عدة عروض متنوعة تراوح بين الموسيقى والمسرح وغيرها من الفنون.
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