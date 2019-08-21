Mercredi 21 Août 2019



باب نات

- في إطار حرص تونس وبلجيكيا على تعزيز التعاون بين البلدين وتطوير آلياته، وقّع المدير العام لأوروبا، نبيل عمار و سفير بلجيكيا بتونس، Michel TILEMANS يوم الأربعاء 21 أوت 2019، بمقر وزارة الشؤون الخارجية، على اتفاق تحويل جزء من الديون التونسية لدى بلجيكيا إلى مشاريع تنموية بقيمة 2.991.328,17 أورو.و سيمكن هذا المبلغ وفق بلاغ لوزارة الخارجية, من تمويل مشاريع تنموية بعدد من الجهات التونسية والإسهام في خلق مواطن شغل اضافية.يذكر ان هذه الاتفاقية تتنزل في اطار متابعة نتائج زيارة الوزير الأول البلجيكي، شارل ميشال إلى بلادنا في إطار زيارة مشتركة للوزراء الأول لدول البنيليكس يومي 05 و06 ديسمبر 2016.