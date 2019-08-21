ولاية بنزرت تحتضن فعاليات البطولة الافريقية للسباحة في المياه الحرة

Mercredi 21 Août 2019



وات

- افاد رئيس الجامعة التونسية للسباحة هادي بن حسين انه تم اختيار الفضاء المائي للميناء الترفيهي مارينا بولاية بنزرت لاحتضان سباق المياه الحرة يوم 15 سبتمبر القادم في اطار فعاليات البطولة الافريقية للسباحة للناشئين، التي ستحتضنها تونس من 11 الى 15 سبتمبر المقبل.واعرب في تصريح ل(وات) على اثر انعقاد جلسة ترتيبية اولى بمقر الولاية انتظمت اليوم الاربعاء تحت اشراف والي الجهة محمد قويدر وحضور ممثلي المصالح الجهوية والجامعة التونسية للسباحة، عن امتنان الجامعة للسلط الجهوية على ما وجدته من استعدات لانجاح اليوم الختامي للبطولة الافريقية للسباحة للناشئين، والذي سيشارك فيه ما لا يقل عن 75 سباحا وسباحة من اكثر من 30 دولة افريقية سيتنافسون على نيل المراتب الاولى للسباق البالغ مسافته 5 كلم في المياه الحرة.وبين رئيس الجامعة التونسية للسباحة انه تم اتخاذ كل الاستعدادات لحسن احتضان وتنظيم الدورة 13 من البطولة الافريقية للسباحة للناشئين وذلك بمعاضدة وزارة شؤون الشباب والرياضة .واشار الى ان فعاليات البطولة سيحتضنها مسبح رادس من 11 الى 14 سبتمبر بمشاركة حوالي 350 سباحا وسباحة من مواليد سنوات 2006/2005/2004/2003، حيث ستكون المنافسة بين سباحين من تونس والمغرب ومصر وجنوب افريقيا.