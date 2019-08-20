الشاهد ينشر معطياته الجبائية

Mardi 20 Août 2019
باب نات - نشر يوسف الشاهد المترشح للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها 2019، في تدوينة على صفحته على فايسبوك، معطياته الجبائية وعلّق ''كمترشح للرئاسية نعتبر انو من واجبي ننشر المعطيات الجبائية هذي للعموم، رغم أنو مشروع تعديل القانون الانتخابي ما تطبقش. ونتمنى انو المترشحين الآخرين يعملو نفس الشيء.''
وكانءيوسف الشاهد ذكر اليوم الثلاثاء، في وقت سابق أنه كان يحمل جنسية ثانية وقام بالتخلي عنها قبل تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي ستجري في سبتمبر المقبل.
وكانءيوسف الشاهد ذكر اليوم الثلاثاء، في وقت سابق أنه كان يحمل جنسية ثانية وقام بالتخلي عنها قبل تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي ستجري في سبتمبر المقبل.
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:40
|19:07
|16:07
|12:30
|05:40
|04:06
|
28°
|28°
|% 61
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
6.2 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|28°-25
|35°-23
|36°-24
|36°-25
|37°-25
Follow @babnet_Tunisie
( 89 422) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 87 212) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 77 054) كلات بعضها ..
( 66 898) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 55 788) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 55 191) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 55 180) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 851) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 155) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 969) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 48 025) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 120) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 511) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 46 144) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 45 396) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 44 770) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 44 480) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 809) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 331) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 42 294) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
Par:falfoul (Tunisia )
Sur: توزر: شركة الدّيار القطريّة تفتح قريبا باب الانتداب بالمنتجع السّياحي الصحراوي