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الشاهد ينشر معطياته الجبائية

Mardi 20 Août 2019

Mardi 20 Août 2019
باب نات - نشر يوسف الشاهد المترشح للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها 2019، في تدوينة على صفحته على فايسبوك، معطياته الجبائية وعلّق ''كمترشح للرئاسية نعتبر انو من واجبي ننشر المعطيات الجبائية هذي للعموم، رغم أنو مشروع تعديل القانون الانتخابي ما تطبقش. ونتمنى انو المترشحين الآخرين يعملو نفس الشيء.''

وكانءيوسف الشاهد ذكر اليوم الثلاثاء، في وقت سابق أنه كان يحمل جنسية ثانية وقام بالتخلي عنها قبل تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي ستجري في سبتمبر المقبل.



  
  
     
  
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