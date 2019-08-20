رئيس الجمهورية يستقبل محمد زين العابدين

Mardi 20 Août 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر يوم الثلاثاء 20 أوت 2019 بقصر قرطاج، محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية.
ومثّل اللقاء مناسبة أعلن فيها رئيس الجمهورية إحياء اليوم الوطني للثقافة لتكريم المبدعين من رجال ونساء الثقافة والفكر والفنون والإعلام، في موكب سينتظم للغرض نهاية شهر سبتمبر القادم.
كما استعرض اللقاء مستجدّات الساحة الثقافية وآخر إصدارات وزارة الشؤون الثقافية وأبرز المواعيد الإقليمية التي ستحتضنها بلادنا في الفترة القادمة ومنها مؤتمر وزراء الثقافة والسياحة العرب والدورة الحادية عشر للمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة.
ومثّل اللقاء مناسبة أعلن فيها رئيس الجمهورية إحياء اليوم الوطني للثقافة لتكريم المبدعين من رجال ونساء الثقافة والفكر والفنون والإعلام، في موكب سينتظم للغرض نهاية شهر سبتمبر القادم.
كما استعرض اللقاء مستجدّات الساحة الثقافية وآخر إصدارات وزارة الشؤون الثقافية وأبرز المواعيد الإقليمية التي ستحتضنها بلادنا في الفترة القادمة ومنها مؤتمر وزراء الثقافة والسياحة العرب والدورة الحادية عشر للمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة.
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