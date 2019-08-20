تطوّر انتاج الطماطم الفصلية بنسبة 43 بالمائة مقارنة بموسم 2018

Mardi 20 Août 2019
وات - تطور انتاج الطماطم الفصلية بـنسبة 43 بالمائة على مستوى الكمية وبنسبة 26 بالمائة على مستوى المساحة المنجزة إلى غاية 10 أوت 2019.
وتشير التوقّعات الأوّلية إلى تخقيق إنتاج بحجم 1،15 مليون طن مقابل 920 ألف طن خلال موسم 2018.
وبلغت المساحة النهائية المنجزة للطماطم الفصلية حوالي 17500 هك منها 1700 هكتار طماطم مخصصة للتجفيف، مقابل زراعة 13800 هكتار في الموسم الفارط.
ويتوقع تحويل 800 ألف طن من الطماطم الطازجة مقابل 618 ألف طن خلال الموسم المنقضي لإنتاج 125 ألف طن من معجون الطماطم ثنائي التركيز.
وقد انطلقت عملية جني وتحويل الطماطم منذ منتصف شهر جوان 2019 بولايات القيروان وسيدي بوزيد ثم ولاية نابل وتوشك على الانتهاء، في ما لا تزال عمليات الجني متواصلة بولايات الشمال الغربي (باجة وجندوبة والكاف والقصرين).
وتقدّمت عملية جني الطماطم على المستوى الوطني وإلى غاية 14 أوت 2019 بنحو 80 بالمائة.
وللتذكير فان موسم التحويل انطلق منذ 17 جوان 2019 بمخزون متبق من معجون الطماطم ثنائي التركيز في حدود3100 طن، علما وأن الكميات الجملية المحولة بلغت إلى غاية 10 أوت 2019 ، حوالي 640 ألف طن من الطماطم الطازجة مقابل 500 ألف طن في الفترة نفسها من موسم 2017/2018.
وتشير التوقّعات الأوّلية إلى تخقيق إنتاج بحجم 1،15 مليون طن مقابل 920 ألف طن خلال موسم 2018.
وبلغت المساحة النهائية المنجزة للطماطم الفصلية حوالي 17500 هك منها 1700 هكتار طماطم مخصصة للتجفيف، مقابل زراعة 13800 هكتار في الموسم الفارط.
ويتوقع تحويل 800 ألف طن من الطماطم الطازجة مقابل 618 ألف طن خلال الموسم المنقضي لإنتاج 125 ألف طن من معجون الطماطم ثنائي التركيز.
وقد انطلقت عملية جني وتحويل الطماطم منذ منتصف شهر جوان 2019 بولايات القيروان وسيدي بوزيد ثم ولاية نابل وتوشك على الانتهاء، في ما لا تزال عمليات الجني متواصلة بولايات الشمال الغربي (باجة وجندوبة والكاف والقصرين).
وتقدّمت عملية جني الطماطم على المستوى الوطني وإلى غاية 14 أوت 2019 بنحو 80 بالمائة.
وللتذكير فان موسم التحويل انطلق منذ 17 جوان 2019 بمخزون متبق من معجون الطماطم ثنائي التركيز في حدود3100 طن، علما وأن الكميات الجملية المحولة بلغت إلى غاية 10 أوت 2019 ، حوالي 640 ألف طن من الطماطم الطازجة مقابل 500 ألف طن في الفترة نفسها من موسم 2017/2018.
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Par:lechef ( )
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