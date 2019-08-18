الالعاب الافريقية المغرب 201- المنتخب التونسي لرفع الاثقال يشارك بثمانية رباعين ورباعات

Dimanche 18 Août 2019
وات - يتحول المنتخب الوطني التونسي لرفع الأثقال إلى المغرب يوم 23 اوت الجاري للمشاركة في الالعاب الافريقية .
ويدخل الرباعون التونسيون المنافسات بداية من يوم 24 اوت الجاري .
وتغيب عن المنتخب البطلة الأولمبية للشباب غفران بلخير ونهى الاندلسي صاحبة الارقام القياسية العالمية والمتوجة ببرونزية اولمبياد الشباب 2014 فيما يعول المنتخب التونسي على خبرة البطل كارم بن هنية وطموح المواهب الصاعدة مثل شيماء الرحموني وأمين بوحجبة.
وفي ما يلي قائمة عناصر المنتخب الوطني "سيدات ورجال" لرفع الاثقال زهرة الشيحي 49كغ / شيماء الرحموني 59كغ / امين بوحجبة 61كغ / كارم بن هنية 73كغ / رمزي البهلول 81كغ / وجيه التليلي 89كغ / رامي البهلول 102كغ / ايمن باشا 109كغ
ويدخل الرباعون التونسيون المنافسات بداية من يوم 24 اوت الجاري .
وتغيب عن المنتخب البطلة الأولمبية للشباب غفران بلخير ونهى الاندلسي صاحبة الارقام القياسية العالمية والمتوجة ببرونزية اولمبياد الشباب 2014 فيما يعول المنتخب التونسي على خبرة البطل كارم بن هنية وطموح المواهب الصاعدة مثل شيماء الرحموني وأمين بوحجبة.
وفي ما يلي قائمة عناصر المنتخب الوطني "سيدات ورجال" لرفع الاثقال زهرة الشيحي 49كغ / شيماء الرحموني 59كغ / امين بوحجبة 61كغ / كارم بن هنية 73كغ / رمزي البهلول 81كغ / وجيه التليلي 89كغ / رامي البهلول 102كغ / ايمن باشا 109كغ
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Par:Matouchi (Tunisia )
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