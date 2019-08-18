Radio Babnet Tunisie On Air: Amina Fakhet - 3ajbin A3saba  

الالعاب الافريقية المغرب 201- المنتخب التونسي لرفع الاثقال يشارك بثمانية رباعين ورباعات

Dimanche 18 Août 2019

Dimanche 18 Août 2019
وات - يتحول المنتخب الوطني التونسي لرفع الأثقال إلى المغرب يوم 23 اوت الجاري للمشاركة في الالعاب الافريقية .
ويدخل الرباعون التونسيون المنافسات بداية من يوم 24 اوت الجاري .



وتغيب عن المنتخب البطلة الأولمبية للشباب غفران بلخير ونهى الاندلسي صاحبة الارقام القياسية العالمية والمتوجة ببرونزية اولمبياد الشباب 2014 فيما يعول المنتخب التونسي على خبرة البطل كارم بن هنية وطموح المواهب الصاعدة مثل شيماء الرحموني وأمين بوحجبة.

وفي ما يلي قائمة عناصر المنتخب الوطني "سيدات ورجال" لرفع الاثقال زهرة الشيحي 49كغ / شيماء الرحموني 59كغ / امين بوحجبة 61كغ / كارم بن هنية 73كغ / رمزي البهلول 81كغ / وجيه التليلي 89كغ / رامي البهلول 102كغ / ايمن باشا 109كغ

  
  
     
  
cadre-775c3df2ee90c39cdd78fcbc24a2210c-2019-08-18 19:09:13






0 de 0 commentaires pour l'article 187579



Présidentielles 2019
En continu

الأحد 18 أوت 2019 | 17 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:43 19:09 16:08 12:30 05:39 04:04
30°
 29° % 51 :الرطــوبة
تونــس 25°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
29°-2537°-2437°-2536°-2535°-24
  • Avoirs en devises
    17089,3

  • (16 août)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,19080 DT        1$ =2,85504 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 août)   567,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1566155357|187579 249|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires