ائتلاف حركة أمل وعمل المستقلة يعطي منخرطيه حرية الاختيار في الدور الأول للرئاسية

Samedi 17 Août 2019



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- أعلن ائتلاف حركة أمل وعمل المستقل، اليوم السبت، عن ايداع 32 قائمة عن مختلف الدوائر داخل تونس وخارجها لدى هيئة الانتخابات، بعد اتمام كافة الاجراءات القانونية.وأضاف عضو الائتلاف والنائب المستقل بمجلس نواب الشعب ياسين العياري، أثناء ندوة صحفية بالعاصمة ، أن الائتلاف معني فقط بالانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 6 أكتوبر2019 ولن يدعم في الدور الأول للانتخابات الرئاسية أي مترشح واتخاذ قرار بترك حرية الاختيار لمنخرطي الائتلاف في دعم أي مترشح، مشيرا إلى أنه في الدور الثاني للرئاسيات سيتم تنظيم تصويت داخلي صلب الائتلاف بهدف اختيار مترشح لدعمه.ويرتكز برنامج الائتلاف للانتخابات التشريعية على 5 مسائل أساسية وهي التحول الرقمي والسيادي والمعرفي والطاقي والايكولوجي، وفق ما أعلنه العياري، مضيفا أن عديد المترشحين للتشريعية بصدد تقديم برامج تنفيذية وليست تشريعية متناسين أن النائب له 3 أدوار وهي الدور التشريعي والتمثيلي والرقابي.وفي رده على مسألة التحالفات في صورة الفوز أوضح العياري أن نواب الائتلاف ملتزمون بالعمل مع الجميع وأنهم لن يتعاملوا مع بقية التيارات السياسية بمنطق الضد بل سيتم التصويت على مشاريع القوانين وفق المحتوى بهدف عقلنة العمل النيابي، مؤكدا في المقابل أن أعضاء الائتلاف لن يتحالفوا على المدى الطويل مع أية جهة تكون لها مواقف ضد الثورة أو لها مواقف فاشية.وبخصوص أعضاء قائمات الائتلاف، أوضح عضو الحركة المكلف بالاتصال فخر الدين بالقايد، أن جميع المترشحين للانتخابات التشريعية التزموا على الشرف بالتفرغ للعمل البرلماني وخدمة الشعب وبعدم الالتحاق بأية كتلة أو حزب في حالة الاستقالة من الائتلاف، والتزموا كذلك بالعودة إلى أرض الوطن في صورة الفوز (بالنسبة للدوائر الانتخابية بالخارج) فضلا عن عدم التمسك بالحصانة مشيرا إلى التي تضم وفق قوله 17 ألف عضو .ويبلغ معدل أعمار أعضاء القائمات، وفق ملف صحفي، 33 سنة فيما يبلغ معدل مستواهم التعليمي الباكالوريا + 5 سنوات تعليم عال منهم بالخصوص 43 إطارا سام و40 مهندسا و43 من حاملي الشهائد العليا في عديد الاختصاصات و30 من الأطباء والأساتذة الجامعيين.