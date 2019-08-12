منوبة .. مجهود إستثنائي لرفع الفضلات واكوام الجلود والتبن، والمواطنون يطالبون بتشديد المخالفات

Lundi 12 Août 2019



وات

- تواصلت لليوم الثاني على التوالي من عطلة عيد الاضحى حصص استمرار اعوان النظافة بمختلف بلديات منوبة، والذين تجندوا بالامكانيات المتوفرة لديهم من شاحنات وجرارات واليات نظافة لرفع اكوام التبن وفواضل الاضاحي والجلود.فترة قصيرة من الزمن ابان صلاة العيد في يومه الاول، تحولت الاحياء والاراضي البيضاء ومحيط حاويات الفضلات والانهج والشوارع الى مصبات عشوائية وأكداس وأكوام عملاقة من الجلود والتبن والفواضل المنزلية، والتي حاول الاعوان رفع اكثر ما يمكن منها لتجنب الروائح الكريهة والمشاهد غير اللائقة وتحويلها على متن الشاحنات والجرارات الى مركز تحويل النفايات بالجديدة والى برج شاكير .مئات الاطنان تم رفعها في اليوم الاول وتواصلت اليوم الثاني، ليتم تنظيف الاماكن التي لم يشملها التدخل وخاصة المناطق الحدودية مع بلديات ولايتي تونس واريانة والتي تحولت الى أكداس ومصبات عشوائية تتطلب التنسيق بين جميع الاطراف وعدم التعويل على بلدية وحيدة على غرار بلدية دوار هيشر الحدودية مع التضامن والمنيهلة بولاية اريانة.وقامت بلدية دوار هيشر برفع الفضلات ، حسب تصريح الكاتبة العامة شاذلية العدواني ل(وات) وذلك بعد تسهيل العملية بتركيز نقطة تجميع وقتية، وتولي الشاحنات الثقيلة رفع الفضلات منها تباعا الى برج شاكير، مشيرة الى تعزيز الاسطول بمناسبة العيد ب6 شاحنات ثقيلة والة جارفة كبيرة الحجم عن طريق الكراء مما مكن من رفع كمية 300 طن فضلات والتي لا تتجاوز ال120 طن في النسق اليومي العادي.وقد استجابت أغلب البلديات الى دعوة المصالح الجهوية بولاية منوبة بضمان تأمين خدماتها في رفع الفضلات والتوصيات بالقضاء على الاوساخ وسط تفشي تصرفات لا مسؤولة من البعض في القاء الفضلات، وفي تركيز مصبات عشوائية، مع إلقاء الجلود وبقايا الأضاحي فيها دون وضعها في أكياس، الى جانب تنامى ظاهرة تنظيف رؤوس الاضاحي داخل الاحياء وانتشار الروائح والدخان وسط ضعف تدخلات الشرطة البيئية الرادعة واكتفائها بالتنابيه التي لم تعد ناجعة لوضع حد لها حسب رأي المتساكنين.وقد تولت والية منوبة رجاء الطرابلسي صبيحة اليوم الاثنين القيام بجولة متابعة لمجهودات النظافة بمختلف معتمديات الجهة وعدد من التجمعات السكنية الريفية ، واكدت لمراسلة (وات) قيام البلديات بمجهود اضافي هام لمواجهة اكداس الفضلات وتجند اعوانها والياتها لرفع الكميات الهائلة منها رغم التزاماتهم العائلية وارتفاع حرارة الطقس، مهيبة بالمواطنين التعاون مع البلديات باحترام توقيت اخراج الفضلات والحفاظ على نظافة مدنهم .يذكر ان الجهة شهدت حملة جهوية لتجميع الجلود، وانتظمت في الاطار يوم السبت الماضى حملة تحسيسية توعية بالتنسيق مع مركز الجلود والاحذية وجمعية من أجل تونس نظيفة والكشافة التونسية والغرفة الفتية العالمية تم خلالها توزيع 2900 كيس بلاستيكي و4500 كلغ من الملح مع تحسيس المواطنين بطرق الحفاظ على الجلد عند السلخ وتمليحه قبل إخراجه في كيسه حتى يقع رفعه في حلة جيدة من طرف البلديات ، وذلك وفق تصريح رئيس جمعية "'من أجل تونس نظيفة'".