عدد النقاط المراقبة لبيع الاضاحي ارتفع الى 154 نقطة و 400 بيطري متطوعون لتقديم المساعدة خلال فترة العيد

Mardi 06 Août 2019
وات - أعلنت وزارة الفلاحة، الثلاثاء، ان عدد النقاط المنظمة لبيع الأضاحي، وفق آلية الوزن، ارتفع الى 154 نقطة موزعة على 21 ولاية وانها وضعت 400 طبيب بيطري متطوع لتقديم المشورة الصحية خلال فترة العيد.
واضافت الوزارة ، في بلاغ لها، ان القطيع المحلي للاضاحي يضم هذا العام ، مليون و500 الف اضحية وان نقاط البيع كانت العام الماضي في حدود 121 نقطة مقابل 48 نقطة سنة 2017 .
وحددت وزارة الفلاحة بالاتفاق مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ، سعر الكيلو غرام الواحد بـ 11.5 دنانير بالنسبة للخروف الذي يزن أكثر من 45 كلغ و12 دينار للكلغ بالنسبة للخروف الذي يقل وزنه عن ذلك .
وكشفت الوزارة عن وضع 400 طبيب بيطري متطوع على ذمة المستهلكين لتأمين المراقبة البيطرية للأضاحي على كامل تراب البلاد وللإجابة على جميع الاستفسارات في حالة ملاحظة عوارض غير عادية على الأضحية.
واضافت الوزارة ، في بلاغ لها، ان القطيع المحلي للاضاحي يضم هذا العام ، مليون و500 الف اضحية وان نقاط البيع كانت العام الماضي في حدود 121 نقطة مقابل 48 نقطة سنة 2017 .
وحددت وزارة الفلاحة بالاتفاق مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ، سعر الكيلو غرام الواحد بـ 11.5 دنانير بالنسبة للخروف الذي يزن أكثر من 45 كلغ و12 دينار للكلغ بالنسبة للخروف الذي يقل وزنه عن ذلك .
وكشفت الوزارة عن وضع 400 طبيب بيطري متطوع على ذمة المستهلكين لتأمين المراقبة البيطرية للأضاحي على كامل تراب البلاد وللإجابة على جميع الاستفسارات في حالة ملاحظة عوارض غير عادية على الأضحية.
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Par:mandhouj (France )
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