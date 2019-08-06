الرئاسية 2019: حمادي الجبالي يترشح صباح اليوم للإنتخابات إلى جانب 5 مستقلين تقدّموا بملفات منقوصة

Mardi 06 Août 2019



وات

- قدّم رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام المستقيل من حركة النهضة، حمادي الجبالي، اليوم الثلاثاء، ترشحه للإنتخابات الرئاسية بصفة مستقلة، ليرتفع العدد الجملي لمطالب المترشحين المودعة لدى الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات منذ فتح باب الترشح (2 أوت 2019) وإلى حدود الساعة الثانية زوالا من نهار اليوم، 27 مطلبا.كما تلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، صبيحة اليوم، وهو اليوم الخامس لقبول مطالب الترشحات للإنتخابات الرئاسية المبكرة، 5 مطالب ترشح أخرى لأشخاص غير معروفين بنشاطهم السياسي، قالوا إنهم ترشحوا بصفة مستقلة للإنتخابات.وتتعلق هذه الترشحات بكل من المعز برني (مهندس)، وحمدي رجب (مستشار قانوني) وصحبي الخالدي (كاتب) ومحمد علي العاتي (متقاعد من شركة فسفاط قفصة)، ومحمد مرزوق (رجل أعمال).مع العلم أن هؤلاء المترشحين الخمسة أودعوا ملفاتهم للهيئة دون استكمال التزكيات أو الضمان المالي بقيمة 10 آلاف دينار.ومن جهته قال حمادي الجبالي في تصريح لـ(وات): إنه ترشح للإنتخابات الرئاسية المبكرة، التي ستجرى في 15 سبتمبر 2019، بعد حصوله على 11 تزكية من قبل نواب البرلمان، موضحا أنه يتقدم للإنتخابات "بصفة مستقلة عن الأحزاب السياسية، من أجل خدمة البلاد والشعب وذلك بالإستفادة من تجربة الماضي ومن دروسه".وبشأن برنامجه الإنتخابي ذكر الجبالي أنه سيتركز على "حفظ الأمن القومي، بكل أبعاده، سواء على المستوى الأمني أو الإقتصادي أو الإجتماعي أو الصحي أو الغذائية أو التعليمي"، لافتا إلى أن رئيس الدولة يمتلك العديد من الصلاحيات، على غرار القيام بمبادرات تشريعية، من أجل حماية الأمن القومي بشكل شمولي".وبخصوص برنامجه المتعلق بالسياسة الخارجية للدولة، وهو أحد أبرز الصلاحيات المتاحة لرئيس الجمهورية، وفق ما نص عليه الدستور التونسي، اعتبر الجبالي أن "البلاد في حاجة اليوم إلى دبلوماسية نشطة، لحماية مصالح الدولة في الخارج ودعم الجالية التونسية بالخارج ودعم رجال الأعمال وحماية الفلاحين".يُذكر أن حمادي الجبالي (70 سنة) كان استقال من الأمانة العامة لحركة النهضة في مارس 2014، ثم انسحب كليا منها في سبتمبر 2014، رافضا سياسات الحركة "بسبب إعلانها الوقوف على الحياد في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة سنة 2014 التي تنافس فيها الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي ومنصف المرزوقي".وترأّس الجبالي حكومة الترويكا المنتخبة في أكتوبر 2011، لكنه أعلن عن استقالته منها إثر اغتيال الشهيد شكري بلعيد في فيفري 2013.