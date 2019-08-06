شبيبة القيروان تتعادل وديا مع الكوكب السعودي 0-0

Mardi 06 Août 2019



وات

- تعادلت شبيبة القيروان مع الكوكب السعودي (0-0) في اللقاء الودي الذي اقيم بينهما مساء امس الاثنين بالقيروان في اطار استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.وعلى صعيد اخر اعلن نادي عاصمة الاغالبة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن انتدابه للمهاجم لمجد عامر الذي لعب الموسم الماضي مع الملعب القابسي.وتستضيف شبيبة القيروان في الجولة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم مستقبل سليمان الصاعد حديثا الى قسم النخبة.