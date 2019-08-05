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لجنة الانضباط للاتحاد الافريقي لكرة القدم تنظر في ملف اياب نهائي رابطة الابطال بعد غد الاربعاء

Lundi 05 Août 2019

Lundi 05 Août 2019
وات - اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين ان لجنة الإنضباط بالإتحاد الإفريقي وجهت مساء الأحد مراسلتين إلى الجامعة التونسية لكرة القدم والترجي الرياضي التونسي مفادها ما يلي:

" بالرجوع إلى القرار الجزئي الصادر عن محكمة التحكيم الرياضي (التاس) بتاريخ 31 جويلية 2019 في خصوص ملف النزاع المنشور أمامها بين الوداد البيضاوي والترجي الرياضي التونسي والاتحاد الأفريقي لكرة القدم والقاضي بإلغاء قرار المكتب التنفيذي للكاف الصادر بتاريخ 5 جوان 2019 مع إحالة الملف إلى لجنة الانضباط للاتحاد الإفريقي لكرة القدم للنظر فيه، نعلمكم انه تم فتح ملف بموجب إمكانية عدم احترام مقتضيات الفصول 82 و83 و151 من المجلة التأديبية.
و حفاظا على كامل حقوقكم فان لجنة الانضباط ترغب في أن تقدم الجامعة التونسية لكرة القدم كامل مؤيداتها ودفوعاتها وموقفها الكتابي من الملف في اجل أقصاه يوم 6 اوت 2019.

كما دعت لجنة الإنضباط رئيس الترحي الرياضي التونسي وكل الأطراف المتداخلة في هذا الملف لحضور اجتماع لجنة الانضباط للاتحاد الإفريقي لكرة القدم المقرر عقده يوم 7 اوت 2019 ."

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر في بداية شهر جوان الماضي في اجتماع عقده في باريس إعادة إجراء مباراة الإياب بين الترجي والوداد على أرض محايدة قبل ان تلغي المحكمة الرياضية الدولي هذا القرار بعد الطعن الذي تقدم به كل من الترجي الرياضي والوداد البيضاوي.

ويذكر ان المباراة، التي أقيمت في 31 ماي في تونس، توقفت لنحو ساعة بعد أن احتج الفريق المغربي على استحالة اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" بعد رفض هدف سجله في مرمى مضيفه والنتيجة كانت لفائدة الترجي الرياضي 1-0.
ورفض الوداد البيضاوي استئناف اللعب قبل الاعلان عن الترجي فائزا.
ر/هس

  
  
     
  
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