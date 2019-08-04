أوبرا بال فيينا في مهرجان الجم: إهداء لروح الرئيس الراحل واحتفاء بصداقة موسيقية كبيرة بين الأوركسترا وجمهورها

Dimanche 04 Août 2019



وات

- احتفل المهرجان الدولي للموسيقى السمفونية بالجم، ليلة السبت 3 أوت 2019، بقصة صداقة طويلة ربطته على مر سنوات بأوبرا بال فيينا، هذه الأوبرا التي تزور تونس للمرة العشرين ولم تتخلف عن موعدها السنوي في قصر الجم مع الجمهور التونسي المحب للموسيقى الكلاسيكية منذ عام 1998.وبعد أسبوع من الحداد الوطني على رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي، وبجمهور وفي لصديقته فيينا وجمال موسيقاها، قدّمت أوركسترا أوبرا بول فيينا مقطوعة موسيقية من أعمال الملحن الكلاسيكي الشهير موزار هدية منها لروح رئيس تونس.وبصورة كبيرة بالأسود والأبيض للرئيس الباجي قائد السبسي، توشح ركح المسرح الموسيقي، وعزفت الأوركسترا لروح الرئيس المقطوعة الموسيقية الشهيرة "موسيقى الليل" التي لحنها موزار اثر الوفاة المأساوية لوالده فحملت في نوتاتها كثيرا من الألم والحزن.ثم كانت بداية السهرة فعليا، حين عزفت الأوركسترا بقيادة أويثايمر، معزوفة "الحياة الباريسية" لجاك أوفنباخ، ليصعد المسرح بعد ذلك،البار يتونتيلفون أورلوسكي، الذي كان كشاب مدهش من العصور الماضية الجميلة، بصوته القوي وبالبهجة التي يضفيها على كل عمل يغني كلماته، برقصه وتفاعله مع الجمهور.ثم تزيّن المسرح بحضور السوبرانو المجرية بريجيتا سيمون، بثوبها الزهري الأنيق فيخالها المشاهد إحدى أميرات زمن مضى تغني "إلباسيو" للويجي أرديتي، متباهية بجمالها ومعتزة بقوة صوتها الأنثوي الساحر.وتواصلت الموسيقى الفيينية الفاتنة والجذابة بموسيقى فيلم "My Austria " لفرانك فون تلتها Enfantsde village لإميريشكالمان، ليؤدي الباريتون تيل فون أورلوسكيو السوبرانو بريجيتا سيمون في تناغم ثنائي "عندما يحب اثنان بعضهما البعض" ، وهو ديو (ثنائي) من أوبريت "العبث" للشهير فرانزلير.وانتهى الجزء الاول من الأمسية بمعزوفة الفالس الشهيرة "أزهار فيينا" للملحن "فولف غانغ جيلينيك"، ليبدأ الجزء الثاني بمقطوعة "سوقالسيرك" الشهيرة لروبرت ستولز.ومن المستحيل تخيل برنامج لأوركسترا أوبرا فيينا دون أعمال شتراوس، ملك الفالس.وفي هذه الأمسية قدمت أوبرا بول فيينا من أعمال شتراوس ، "ورود الجنوب" ثم "بولكا بيزيكاتو" وغيرها.وقدم قائد الأوركستر والصديق الكبير لجمهوره في الجم، الكثير من المفاجآت الموسيقية كانت أولها بعزف نسخة أوركسترا أصلية لمسرحية فيروز "بنت الشلبية" ،التي أسعدت الجمهور وجعلته يغني على أنغام الأوبرا، تلتها رائعة "نهر الدانوب الأزرق الجميل".وكما اعتادت أوركسترا اوبرا بال فيينا، فلا اعلان لنهاية الحفل دون عزف لمقطوعة "راديتزكي مارش" La marchede radetsky الشهيرة.وبتوجيهات دقيقة من قائد الأوركسترا أوي ثايمر، التي يقدمها مرة للجمهور ومرة للعازفين، عزف أعضاء الأوركسترا وصفق الجمهور متبعا خطوات الراديتزكي، وفي تناغم كبير مع قائد الأوركسترا بدا الجمهور والعازفين ثنائيا موسيقيا صديقا، لا تكتمل السهرات الا باشتراكه في خلق البهجة على عمل فني عظيم، لتعلن عن نهاية حفل وعن استمرار صداقة طويلة، في انتظار تجدد موعدها في الدورة القادمة من المهرجان.ويستمر المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية في الجم، بتقديم عروضه الفنية الثرية، ويكون محبو الموسيقى الكلاسيكية على موعد يوم الثلاثاء6 أوتمع عرض أوبرا "إينيوديدون"، ويوم الجمعة 9 أوت مع حفل الاختتام للدورة 34 بعرض أوبرا "موزار بين ضفتين".