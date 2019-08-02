حلق الوادي: حجز 2300 قرصا مخدرا من مختلف الأنواع

Vendredi 02 Août 2019



باب نات

- بناء على معلومات وبعد نصب كمين محكم تمكنت يوم 01 أوت 2019 دورية تابعة لفرقة الارشاد البحري للحرس الوطني بحلق الوادي من إلقاء القبض على شخصين عمرهما 25 و26 سنة على متن سيارة خاصة وبتفتيشهما حجز لديهما 06 وصفات طبية مسلمة من طبيب عام ومبلغ مالي قدره 170 دينار وباخضاع الوسيلة للتفتيش الدقيق تم ضبط بداخلها حوالي 2300 قرصا مخدرا من مختلف الأنواع و06 علب أوراق شفافة تستعمل في لف المخدرات.وبإحالتهما على الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببنعروس وجلب الطبيب والتحري معه اعترف أنه قام بتمكين المعنيين من وصفات طبية خلافا للقوانين المعمول بها.بإستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بالمظنون فيهما ومباشرة قضية عدلية في شانهما وإبقاء الطبيب بحالة تقديم.