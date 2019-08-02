السلطات الجهوية ببنزرت تطالب بفتح تحقيق بشان الاخلالات المسجلة بملعب 15 اكتوبر

Vendredi 02 Août 2019



وات

- وجه والي بنزرت محمد قويدر اليوم الجمعة مراسلتين رسميتين الى كل من وزير الشؤون المحلية ووزيرة شؤون الشباب والرياضة طالب فيهما هياكل التفقد والرقابة التابعة للوزارتين بفتح تحقيق فني ومالي واداري بشان تعطل اشغال اتمام مشروع ملعب 15 اكتوبر سواء منه الارضية الفرعية او الرئيسية.وشدد والي الجهة في ذات السياق على ضرورة تحديد المسؤوليات ، خاصة وان ملف ملعب 15 اكتوبر ببنزرت اصبح موضوع جدل واسع و حرم النادي الرياضي البنزرتي من استغلال هذا المرفق نتيجة عدم توفر المواصفات المطلوبة بسبب الاخلالات المتعددة والمسجلة في الصفقتين ، وفق ماء جاء في نص المراسلتين .ويذكر ان السلط الجهوية ببنزرت سبق لها توجيه مراسلات لاجراء تدقيق مالي وفني واداري بشان ملف عدم استكمال انجاز اشغال اعادة تعشيب وتهيئة ملعب عزيز جاء بالله بمنزل بورقيبة ، وان التفقدية العامة لوزارة الشؤون المحلية بصدد العمل على الملف ، وفق تاكيد والي بنزرت اليوم لمراسل "وات" بالجهة .يشار الى ان الملعب الرئيسي والفرعي لمركب 15اكتوبر ببنزرت انطلقت اشغالهما تباعا في شهر ديسمبر 2016 وشهر اوت 2015 ولم تستكمل الى حد الان بسبب المشاكل الجمة التي حالت دون دخولهما حيز الاستغلال وهو ما اثار عديد التساؤلات وحالة من التململ في صفوف ابناء الجهة .