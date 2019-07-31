التاس تصدر قرارها بخصوص نهائي دوري الأبطال

Mercredi 31 Juillet 2019



أصدرت محكمة التحكيم الرياضي "تاس" منذ قليل قرارها بخصوص ملف مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا و التي جمعت بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.و حسب الصفحة الرسمية للترجي فقد تم إقرار الترجي بطلا لنسخة 2018-2019.وكان الاتحاد الإفريقي قد اتخذ قرارًا بإعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الترجي والوداد، بعد انسحاب الفريق المغربي، اعتراضًا على تعطل تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".