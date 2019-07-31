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التاس تصدر قرارها بخصوص نهائي دوري الأبطال

Mercredi 31 Juillet 2019

Mercredi 31 Juillet 2019
أصدرت محكمة التحكيم الرياضي "تاس" منذ قليل قرارها بخصوص ملف مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا و التي جمعت بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.


و حسب الصفحة الرسمية للترجي فقد تم إقرار الترجي بطلا لنسخة 2018-2019.

وكان الاتحاد الإفريقي قد اتخذ قرارًا بإعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الترجي والوداد، بعد انسحاب الفريق المغربي، اعتراضًا على تعطل تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".

  
  
     
  
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