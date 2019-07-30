استئناف العروض المؤجلة ضمن الدورة 41 لمهرجان صفاقس الدولي يوم غرة أوت بمسرحية ''الرزق سايب''

Mardi 30 Juillet 2019



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- أعلنت الهيئة المديرة لمهرجان صفاقس الدولي، اليوم الثلاثاء، عن المواعيد الجديدة للعروض العشرة التي تم تأجيلها ضمن الدورة الواحدة والأربعين إثر وفاة رئيس الجمهورية، محمد الباجي قائد السبسي، يوم 25 جويلية، وفترة الحداد التي رافقتها من 25 إلى 31 جويلية الجاري.وبناء على ذلك، تستأنف عروض الدورة 41الحالية يوم الخميس غرة أوت القادم بمسرحية "الرزق سايب" من إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس، يليها يوم الجمعة 2 أوت عرض التراث ومحاكاة الروح والوجدان مع "التخميرة التونسية".وسيكون عشاق الفكر يوم السبت 3 أوت مع أمسية أدبية وشعرية، وذلك بالاشتراك مع المركب الثقافي محمد الجموسي.وبدورهم سيضرب المولعون بالقدود الحلبية في اليوم الموالي موعدا مع شيوخ سلاطين الطرب من سوريا.ولتمكين جمهور مهرجان صفاقس الدولي من السفر عبر 24 ولاية تونسية، أعدت هيئة المهرجان عرضا موسيقيا وضع تحت عنوان "24 عطر" ابتكره الموسيقي محمد علي كمون من رحم ذاكرة الموسيقى التونسية سيتم عرضه يوم 5 أوت القادم بالمسرح الصيفي سيدي منصور.وفي اليوم الموالي سيكون جمهور صفاقس على موعد مع أمير الفن العربي الفنان "صابر الرباعي".وللفن السابع نصيب ضمن العروض المبرمجة ضمن هذه الدورة، إذ سيكون الموعد يوم 7 أوت مع شريط "الدشرة" للمخرج الشاب "عبد الحميد بوشناق"، يليه في اليومين التاليين عرض "الحنين" للفنانة السورية "ميادة الحناوي" وعرض ايمن لسيق وارما ستا وتختتم الدورة الحالية لمهرجان صفاقس الدولي يوم 10 أوت القادم بسهرة الكوميديا مع الفنان "لطفي العبدلي".يذكر أن جميع العروض المبرمجة ضمن فعاليات هذه الدورة بقيت قائمة باستثناء إلغاء عرض الفنان اللبناني "وائل جسار".