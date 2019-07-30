دورة واشنطن - الجزيري يخرج من الدور الاول

Mardi 30 Juillet 2019
وات - انهزم لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 101 عالميا امام الاسترالي مارك بولمانس المصنف 172 عالميا (2-6 و4-6) اليوم الثلاثاء في الدور الاول من دورة واشنطن للتنس.
وكانت التونسية انس جابر المصنفة 59 عالميا انهزمت بدورها امام البولونية ايغا سوياتاك المصنفة 66 عالميا (6-4 و4-6 و4-6) مساء الاثنين في الدور الاول من نفس الدورة.
وكانت التونسية انس جابر المصنفة 59 عالميا انهزمت بدورها امام البولونية ايغا سوياتاك المصنفة 66 عالميا (6-4 و4-6 و4-6) مساء الاثنين في الدور الاول من نفس الدورة.
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Par:BABANETTOO (France )
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