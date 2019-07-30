الغيني احمد سيكو توري يدير لقاء اتحاد بنقردان وامارات (جنوب السودان)

Mardi 30 Juillet 2019
وات - اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم عين الحكم الغيني احمد سيكو توري لادارة مباراة ذهاب الدور الاول من مسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم التي ستجمع اتحاد بنقردان بفريق امارات (جنوب السودان) يوم 11 اوت القادم بملعب المنزه (س 16 و30).
وسيساعد توري في ادارة هذا اللقاء مواطناه سيديكي سيديبي ومامادي تيري.
ويقام لقاء الاياب بجنوب السودان يوم 23 او 24 او 25 من نفس الشهر.
وسيساعد توري في ادارة هذا اللقاء مواطناه سيديكي سيديبي ومامادي تيري.
ويقام لقاء الاياب بجنوب السودان يوم 23 او 24 او 25 من نفس الشهر.
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Par:ra7ala (Saudi Arabia )
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