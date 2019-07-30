المواعيد الجديدة للعروض المؤجلة ضمن الدورة 55 لمهرجان قرطاج الدولي

Mardi 30 Juillet 2019
وات - أعلنت الهيئة المديرة لمهرجان قرطاج الدولي عن المواعيد الجديدة للثمانية عروض التي تم تأجيلها ضمن الدورة الخامسة والخمسين بعد توقف السهرات الفنية من 25 إلى 31 جويلية إثر وفاة رئيس الجمهورية محمد الباجي قائد السبسي (يوم 25 جويلية) وإعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الحداد لمدة سبعة أيام.
وبخصوص البرمجة الجديدة فسيقام عرض الزيارة لسامي اللجمي مساء الاثنين 12 أوت 2019، وسيكون الموعد مع الفنانة غالية بن علي في سهرة الخميس 15 أوت.
أما بخصوص الفنان ناصيف زيتون الذي سيلاقي جمهوره في سهرتين فقد تمت برمجة العرضين يومي الأحد والاثنين 18 و19 أوت 2019.
ويلاقي جمهور قرطاج الفنان التونسي أسامة فرحات في عرض بعنوان "كلمات.. سيد درويش وآخرون" يوم الثلاثاء 20 أوت، والفنان صابر الرباعي مساء الخميس 22 أوت.
وتتواصل فعاليات المهرجان مع المطرب لطفي بوشناق مساء السبت 24 أوت ويكون لأحباء الموسيقى الهادئة والراقية موعد مع الفنان الاكواتوري والعالمي ليو روخاس يوم الاثنين 26 أوت .
وتحافظ بقية العروض على مواعيدها السابقة، علما أنه تم استئناف عمليات بيع تذاكر العروض بكل من المسرح الروماني بقرطاج وكارفور المرسى وكارفور بومهل ومدينة الثقافة كما يمكن اقتناؤها أيضا عبر الرابط التالي : e-festivals.tn
وبخصوص البرمجة الجديدة فسيقام عرض الزيارة لسامي اللجمي مساء الاثنين 12 أوت 2019، وسيكون الموعد مع الفنانة غالية بن علي في سهرة الخميس 15 أوت.
أما بخصوص الفنان ناصيف زيتون الذي سيلاقي جمهوره في سهرتين فقد تمت برمجة العرضين يومي الأحد والاثنين 18 و19 أوت 2019.
ويلاقي جمهور قرطاج الفنان التونسي أسامة فرحات في عرض بعنوان "كلمات.. سيد درويش وآخرون" يوم الثلاثاء 20 أوت، والفنان صابر الرباعي مساء الخميس 22 أوت.
وتتواصل فعاليات المهرجان مع المطرب لطفي بوشناق مساء السبت 24 أوت ويكون لأحباء الموسيقى الهادئة والراقية موعد مع الفنان الاكواتوري والعالمي ليو روخاس يوم الاثنين 26 أوت .
وتحافظ بقية العروض على مواعيدها السابقة، علما أنه تم استئناف عمليات بيع تذاكر العروض بكل من المسرح الروماني بقرطاج وكارفور المرسى وكارفور بومهل ومدينة الثقافة كما يمكن اقتناؤها أيضا عبر الرابط التالي : e-festivals.tn
En continu
- Hier 22:33 لأجل هذا ، أنا متفائل..
- Hier 22:18 موت السبسي يربك حسابات الشاهد
- Hier 20:50 نابل 2 : 42 قائمة تودع ترشحاتها للتشريعية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:10
|19:30
|16:15
|12:33
|05:23
|03:41
|
31°
|33°
|% 31
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|33°-22
|37°-24
|42°-28
|43°-25
|36°-24
Follow @babnet_Tunisie
(129 804) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
( 96 460) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 79 420) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 66 855) كلات بعضها ..
( 64 041) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 60 357) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 54 513) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 51 826) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 49 112) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 47 185) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 46 393) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 46 099) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 45 659) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 45 202) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 44 799) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 42 057) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 41 870) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 41 769) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 40 458) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
( 38 888) البيان الفضيحة..
Par:ra7ala (Saudi Arabia )
Sur: محسن مرزوق يقترح أن يكون الدور الأول للانتخابات الرئاسية في نفس اليوم مع الإنتخابات التشريعية