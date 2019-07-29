اضطراب في التزويد بالماء بداية من الساعة الثامنة صباحا يوم 30 جويلية 2019 بالمنيهلة

Lundi 29 Juillet 2019



وات

- سيسجل اضطراب في التزويد بالماء الصالح للشرب بداية من الساعة الثامنة صباحا من يوم الثلاثاء 30 جويلية 2019، بمنطقتي أرض الكيلاني وأرض السعفي بمعتمدية المنيهلة من ولاية أريانة.ويعود هذا الضطراب الى برمجة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أشغال ربط وتجهيز محطة ضخ بمعتمدية المنيهلة في إطار مشروع تزويد أرض العشيش والصنهاجي العليا بالماء الصالح للشرب.ومن المنتظر وفق بلاغ صادر اليوم الاثنين عن الشركة، استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة الواحدة بعد الزوال من اليوم نفسه.